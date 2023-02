Basket. Si avvicina il ritorno in campo per Lorenzo Cherubini

Ripartirà dall’Olimpia Legnaia Firenze

“Infortunio più serio del previsto, ma ora sono pronto”

CALOLZIOCORTE – Potrebbe iniziare a breve la stagione 2022/23 per il play/guardia calolziese Lorenzo Cherubini. Il prodotto delle giovanili della Carpe Diem – dove aveva fatto tutto il minibasket, per poi concludere il percorso giovanile a Moncalieri – sembra ormai quasi pronto al ritorno in campo e l’Olimpia Legnaia Firenze – serie Cgold toscana – ne ha appena annunciato il tesseramento fino al termine della stagione.

“Purtroppo è stato un periodo veramente sfortunato – dichiara Cherubini – la scorsa stagione era andata molto bene, poi l’infortunio all’anca. Sembrava una cosa facilmente risolvibile, invece si è rivelato un’edema osseo che mi ha bloccato per diversi mesi. La terapia è stata lunga e anche la riabilitazione, ma finalmente riesco a correre e saltare. Adesso mi manca solo il ritorno “a contatto” ma entro massimo tre settimane dovrei essere in campo”.

Cherubini era considerato uno dei migliori prospetti in Italia, da teenager. La sua carriera non ha ancora spiccato il volo ma, a soli ventuno anni, c’è ancora tempo per recuperare.

La scorsa stagione, iniziata con la Sinergy Valdarno e conclusa con la maglia della Herons Basket Montecatini, era stata ricca di soddisfazioni, col premio di miglior giovane della C Gold toscana e la promozione ottenuta in Serie B cona la squadra termale. Adesso la nuova ripartenza con Firenze.

“L’obiettivo è quello di aiutare la squadra a essere promossa in Serie B- conclude – al momento dobbiamo recuperare qualche punto, ma io credo fortemente nella rimonta”.