Basket. WBT Calolziocorte, in arrivo coach Ivano Perego

“L’obiettivo è fare un campionato da protagonisti” dichiara il coach

“L’uomo giusto per aprire un nuovo ciclo” afferma il presidente Brini

CALOLZIOCORTE – Concluso il ciclo trentennale di campionati di Serie C con la sfortunata retrocessione di questa stagione, la WBT Calolziocorte ha scelto di ripartire con un nuovo progetto tecnico, affidando la guida della prima squadra a coach Ivano Perego. A lui il compito di cercare di riportare i biancorossi nuovamente nella categoria superiore.

“Dopo l’ultima stagione a Seriana cercavo un progetto per il quale valesse la pena spendere del tempo, possibilmente più vicino a casa. Quando mi ha chiamato il dirigente Giuseppe Figini ho pensato fosse la scelta ideale, avevo voglia di tornare a fare il capo allenatore, dopo l’esperienza di Seregno di due anni fa”.

Coach Perego è ben conosciuto nella zona per il suo lungo trascorso come vice allenatore di coach Massimo Meneguzzo in Serie B, quattro stagioni a Lecco e due a Olginate.

Chiusa l’esperienza di B ha poi allenato nel settore giovanile lecchese e per due anni a Seregno in Serie D. Lo scorso anno è stato vice allenatore della Serie C a Seriana, più il capo dell’Under 19.

Nella prossima stagione alla Carpe Diem Calolziocorte si occuperà solo della prima squadra.

“L’obiettivo è quello di fare un campionato da protagonisti – conclude il coach – in ogni caso bisogna prima sapere quali saranno le avversarie perché, con la riforma dei campionati, la DR1 è molto simile alla vecchia serie C2”.

Soddisfatto della scelta anche il presidente Dario Brini. “Dopo diversi anni si è concluso il ciclo di coach Angelo Mazzoleni con la prima squadra, ma non certo con la nostra società, visto che lo consideriamo una bandiera e sicuramente ci sarà d’aiuto in un altro ruolo. L’idea era quella di aprire un nuovo ciclo e la scelta di coach Perego ci è sembrata perfetta”.