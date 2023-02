Carenno. Corri al Tesoro 2023, iscrizioni aperte

La gara, del circuito Federazione Italiana Skyrace, si correrà nel pomeriggio di sabato 13 maggio

Il tracciato non cambia: partenza e arrivo a Carenno, si corre sulle pendici del Monte Tesoro

CARENNO – L’Asd Evolution Sport Team di Calolziocorte, capitanata dal presidente Silvia Meoli, apre le iscrizioni della seconda edizione della gara di corsa in montagna “Corri al Tesoro”. La gara è inserita nel circuito della Federazione Italiana Skyrace e si correrà nel pomeriggio di sabato 13 maggio.

Il tracciato partirà e arriverà a Carenno sviluppandosi sulle pendici del Monte Tesoro e la sua cima, lo stesso percorso che ha visto brillare alla prima edizione due superlativi specialisti della corsa in montagna a livello nazionale e internazionale: Lorenzo Beltrami ed Elisa Pallini. I tempi da battere saranno di 1h14’39” per la categoria Maschile e 1h34’28” per la categoria Femminile. Iscrizioni e dettagli su Kronoman.