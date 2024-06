Ginnastica Archè, molte soddisfazioni alle finali nazionali Csen di Cesenatico

In campo ginnaste e ginnasti che hanno conquistato podi e ottimi piazzamenti

CESENATICO – Molte soddisfazioni per l’Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Arché alle finali nazionali CSEN di ginnastica artistica che si sono svolte a Cesenatico. L’Associazione calolziese ha schierato in campo gara ginnaste e ginnasti che hanno conquistato podi e ottimi piazzamenti, a coronamento di un anno sportivo impegnativo e proficuo. Giovedì 30 maggio tre atlete del gruppo agonistico prendono parte alla finale del Campionato di Eccellenza 1° Livello: Maddalena Panzeri e Gaia Elia per la categoria JB e Marianna Martello per la categoria JA.

Le prime a scendere in campo gara sono le JB, che hanno portato a termine una buona gara, seppur con qualche incertezza di troppo in trave e parallela: al volteggio troviamo Maddalena Panzeri al 6° posto e Gaia all’8°. Alla trave, invece, Maddalena è 7^ seguita dalla compagna Gaia, che si porta a casa l’11^ posizione, nonostante una caduta che le ha impedito di raggiungere il podio. Al corpo libero 6^ posizione di Maddalena. Marianna Martello, in una gara dal livello molto alto, ha portato a termine una buonissima prova, piazzandosi al 13° posto nella classifica generale, al 7° posto al corpo libero, al 9° al volteggio e al 10° in trave. Menzione speciale anche per Cloe Angelibusi, che nonostante abbia conquistato la finale nazionale di Eccellenza 2° livello non ha potuto prendervi parte per qualche acciacco fisico, dal quale si è fortunatamente già ripresa.

Venerdì 31 maggio, a rappresentare i colori Archè, scendono in campo gara quattro giovani ginnasti del settore maschile. Nicola Amoroso inizia la giornata di gare nella categoria Allievi Livello 1, chiudendo la sua partecipazione in 16^ posizione su più di 30 atleti. Di spicco il nono punteggio a corpo libero, a pochissimi decimi dal podio. Nel tardo pomeriggio scendono in campo gara Alessandro Amigoni e Christopher Nosdeo per la categoria Esordienti e Giacomo Marchioro per la categoria Allievi 1. Christopher conduce una gara molto pulita e si aggiudica il titolo di vice campione italiano. Nella stessa categoria lo segue sul terzo gradino del podio Alessandro Amigoni con qualche piccola imprecisione. Per la categoria Allievi 1, Giacomo Marchioro si aggiudica il titolo di campione italiano alla Parallela Pari ed è terzo sia a corpo libero che alla sbarra.

“È stata una gara di alto livello, ma una bellissima prima esperienza: Ester e Serena hanno presentato dei bei salti sia al volteggio che al trampolino, i soli attrezzi che hanno portato in gara. Ester si classifica 10^ in entrambe le specialità, rispettivamente con il 7^ e il 4^ punteggio, Serena invece conquista il 13^ punteggio al volteggio” spiegano dall’Associazione Sportiva.