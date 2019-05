“Un’occasione di divertimento, ma l’obiettivo è far capire ai ragazzi l’importanza dello sport”

L’evento si è tenuto nella mattinata di mercoledì 22 maggio al centro sportivo del Lavello

CALOLZIOCORTE – Oltre 650 studenti hanno partecipato alla Giornata dello Sport organizzata dall’istituto Lorenzo Rota e giunta quest’anno alla 9^ edizione.

Un evento tanto atteso dagli alunni che per un giorno, hanno potuto lasciare a casa zaini e quaderni, uscire all’aria aperta e vivere una giornata all’insegna del divertimento e dello sport.

“Si tratta di un’iniziativa scolastica che vuole sottolineare quanto sia importante l’attività fisica nel processo di crescita degli alunni – spiega Daniele Oliverio, professore di educazione fisica -. Un’occasione di divertimento e premiazioni, ma l’obiettivo è sensibilizzare i ragazzi a fare sport. E’ proprio con questo proposito che nasce la ‘Giornata dello Sport’ “.

La Giornata dello Sport è anche un momento di condivisione in cui professori e studenti fanno la loro parte lavorando fianco a fianco per la buona riuscita dell’evento.

Torneo di pallavolo Juniores e Allievi, tornei di basket 3 contro 3 Allievi e Juniores, tornei di calcio a 7 Allievi e Juniores: queste le attività organizzate dall’istituto Lorenzo Rota. Inoltre gli alunni hanno potuto mettersi alla prova anche in altre stimolanti discipline come spinning, kick boxing, zumba, jumping, krav maga.

Proprio in considerazione delle molteplici attività messe a disposizione per tutti gli studenti dell’istituto Rota il professore Daniele Oliverio vuole ringraziare: “La palestra Vitalba Fitness Club che da anni ci accompagna con i loro istruttori per promuovere nuove attività. Un ringraziamento anche a Mirko Sanna che ha permesso agli studenti di mettersi alla prova con la krav maga”.

“Un altro ringraziamento – conclude Oliverio – ai colleghi per la sorveglianza, alla dirigente scolastica che appoggia sempre queste organizzazioni sportive, ed infine all’Acd Calolziocorte, gestori del palazzetto, che ci hanno permesso di utilizzare tutti gli spazi del centro sportivo del Lavello”

La giornata è stata organizzata dal Dipartimento di scienze motorie e sportive della scuola: che ha visto impegnati oltre al professor Oliverio, i colleghi Pandiscia, Pressiani e Rapelli, con la collaborazione dei rappresentanti degli studenti.

Una giornata di sport possibile grazie alla collaborazione di tutti gli studenti: “La cosa bella è che i nostri alunni sono fantastici, perché possiedono una buona dose di autonomia e riescono a collaborare per mantenere la sorveglianza, rispettare le tempistiche e le modalità di svolgimento dei tornei”.

