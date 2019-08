Mini vertical Carenno-Colle di Sogno, il video dell’Evolution Sport Team

Il 19 settembre il circuito GoInUp fa tappa a Carenno

Il video dell’Evolution Sport Team che presenta la nuova divisa

CALOLZIOCORTE – Il 19 settembre (ore 20) il circuito GoInUp di Affari&Sport da tappa a Carenno per il mini vertical Carenno – Colle di Sogno

L’Evolution Sport Team di Calolziocorte ha presentato un filmato dedicato alla gara e ha colto l’occasione per mostrare la nuova divisa dove si riconoscono i profili del Resegone in nero e in verde la Grignetta con, in sovrapposizione il corridore libero che rappresenta il sodalizio.

“Ringraziamo dell’interesse e della fiducia accordata i nostri tre nuovi sponsor (Ambulatorio Dentistico Lecchese, Lario Control Disinfestazioni Lecco, Fisiorun.it la tua salute in mani sicure) che hanno condiviso gli ideali del sodalizio affiancandolo per far proseguire l’avventura di aggregazione e sport voluta dalla rinnovata associazione sportiva. Il consiglio ringrazia anche i soci che hanno sostenuto con fiducia le decisioni prese in questo ultimo anno”.

“Un ringraziamento anche al comune di Carenno e alla Pro Loco Carenno per l’appoggio fornito per l’evento del 19 settembre che appartiene al circuito di gare vertical con scopo benefico GoInUp Affari&Sport, otto prove di corsa in montagna che si pongono come obbiettivo quello di donare un contributo alla associazione Oltretutto 97 di Malgrate”.