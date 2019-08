Roncobello-Laghi Gemelli. Terzo il Falco Brambilla, bene Rota dell’Evolution Sport Team

Il Falco di Lecco conquista il terzo gradino del podio

Buona la prova Franco Rota, tutti i risultati dei lecchesi

CALOLZIOCORTE – Non poteva mancare un portacolori dell‘Evolution Sport Team alla 37^ edizione della Roncobello-Laghi Gemelli, lo scorso week-end. Gara storica di corsa in montagna nel territorio bergamasco che si snoda su un percorso di 22 Km e 1400 metri di dislivello positivo.

La gara è stata dominata da Jean Baptiste Simukeka del team Serim in 1h42’47”. Al secondo posto Kiyara Dennis Bosire in 1h45’09” e al terzo posto per i Falchi Lecco Danilo Brambilla in 1h47’57”.

Per l’Evolution Sport Team in gara un rappresentate del consiglio direttivo, Franco Rota che giunge al traguardo in 82^ posizione con un tempo di 2h40’12”.