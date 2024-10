Tennis Club Tre Stelle. Vercurago in festa per il 2° Trofeo “HNG Forniture Industriali”

Due settimane di competizioni avvincenti culminano nelle finali di singolare e doppio maschile

VERCURAGO – Un’intensa atmosfera di tennis ha caratterizzato Vercurago, dove il Tennis Club Tre Stelle ha ospitato il Secondo Trofeo del Torneo “HNG Forniture Industriali”. Per due settimane, il campo in terra battuta ha visto sfidarsi atleti di alto livello, offrendo spettacolo e agonismo in un evento organizzato con grande professionalità dalla Dp Tennis.

Un intenso lavoro per il Giudice Arbitro FITP Paolo Limonta e per il Direttore Gianfranco Arnoldi, culminato in grande soddisfazione domenica 13 ottobre con le finali di singolare e di doppio maschile.

Nel singolare, i due finalisti sono Jonata Vitari del TC Treviglio, classificato 2.5, e Jacopo Giannò del TC San Colombano, anch’esso 2.5.

“Vitari ha conquistato il suo posto in finale dopo una lunga maratona contro Edoardo Bianchi, classificato 2.6 e proveniente dall’Harbour di Milano, chiudendo l’incontro con un faticoso 6/7, 7/6, 11/9 che ha messo a dura prova i 46 anni del veterano tennista di Pescate – continua la società sportiva – Probabilmente, questo sforzo ha influito sulla finale di domenica pomeriggio, dove i 19 anni di Giannò si sono fatti sentire, portandolo alla vittoria con il punteggio di 2/6, 6/0, 10/5. Vitari ha però offerto una prova di orgoglio, costringendo l’avversario a un lungo tie-break”.

Nel doppio maschile, la coppia Engelbrecht/Zacconi si è imposta con un netto 6/4, 6/1 contro Perego/Zappa.

La società sportiva conclude: “Un ringraziamento speciale va alla Falegnameria Riva e a tutti i numerosi spettatori che hanno avuto l’opportunità di assistere a un tennis di alta qualità”.