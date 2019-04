Martina Brambilla domina la prova femminile al Passo Valcava Vertical

Simone Diviggiano conquista la Corsa dell’Angelo

TORRE DE BUSI / COLLE BRIANZA- Un giorno di Pasquetta che ha dato grandi risultati per la sezione runner del sodalizio valsassinese del team Vam Race di Moggio, impegnate in due distinte gare in provincia di Lecco.

Martina Brambilla è la dominatrice della prova femminile della settima edizione del Passo Valcava Vertical corsa podistica competitiva di 4,5 km che proponeva un dislivello di 1.000 m d+. Una gara di corsa in salita su mulattiere e sentieri con partenza da Torre de Busi e arrivo al Passo Valcava.

Martina Brambilla chiude sedicesima assoluta nel tempo di 47’55” dominando la prova femminile. Inoltre in gara, per i colori del team Vam Race, anche Marco Baldassarre (52’12”) 32^ assoluto, e Paolo Corti (1h02’15”) 73^ assoluto portano a casa ottimi risultati.

“Ho migliorato anche oggi il mio tempo personale in questa gara – dice Martina- e sono molto contenta perché mi piace correre su questo percorso”

Alla Corsa dell’Angelo la vittoria al maschile di Divigiano

Prima vittoria stagionale per Simone Diviggiano che trionfa alla 41^ Corsa dell’Angelo, gara organizzata dal Pst Real Brianza con partenza da Ravellino ed arrivo presso palestra di Colle di Brianza. Tracciato di 21,5 km con dislivello di 750 metri.

Lo schignanese Simone Diviggiano completa il percorso nel tempo di 1h 33’ 40”.

“La prima volta che partecipo a questa gara – racconta – molto divertente con un percorso che mi ricorda un pò quando andavo in mtb: salite, discese. Sono contento perché è la prima vittoria stagionale e ci tengo a dedicarla anche al mio nuovo team. La gara? Eravamo al comando in due. Poi il runner di Pasturo, che conosco bene ed è molto bravo, ha deciso di voltare verso il percorso dei 10 km. Ho proseguito tutto da solo fino all’arrivo”