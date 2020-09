Ciclismo. Domenica 20 settembre torna il Ghisalloround

Scalata benefica al “Museo del ciclismo”

Sabato 19 la messa in ricordo di Vico Gelli alla Cascina Don Guanella.

LECCO – Con l’avviarsi della fine della stagione ciclistica torna, immancabile, il Ghisalloround, l’evento benefico ideato dal vulcanico Andrea Michela.

Il ritrovo per tutti i ciclisti che vorranno partecipare alla scalata è per domenica 20 settembre 2020, ore 9.30, presso la prima galleria di Paré. Il tragitto porterà tutta la comitiva prima verso Bellagio e poi a scalare in direzione del “Museo del ciclismo”.

Tra i tanti ospiti che parteciperanno alla salita ci sarà Luca Panichi, che affronterà l’impresa con la sua carrozzina in carbonio, Denny col multiruota e il bizzarro Mago Ciclo col suo traballante monociclo.

I partecipanti all’impresa dovranno iscriversi mandando un’email all’indirizzo gelligo@gmail,com. Il costo d’iscrizione è di 10 euro, interamente devoluti a un’associazione a favore della lotta contro l’atassia teleangectasia.

I partecipanti avranno tempo per iscriversi fino a sabato 19 settembre. Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito della manifestazione.

Sempre sabato 19, presso la Cascina Don Guanella, verrà celebrata una messa in ricordo del dirigente del Bike Team Formaggilandia 2 Vico Gelli, scomparso la scorsa primavera a causa del COVID-19. L’appuntamento è per le ore 17.00.