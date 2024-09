Ciclismo. Simone Panzeri 5° nella 12 ore di Monza

Esordio nella competizione per il civatese

“Una gara in rimonta, sapevo di avere fondo”

MONZA – Non esiste solo l’automobilismo nel circuito di Monza. Da qualche anno infatti la F1RE organizza una gara ciclistica molto particolare, chiamata “12 h di Monza”. La caratteristica di questa competizione è che si misura in giri percorsi, entro le dodici ore assegnate ai ciclisti. Al via della competizione c’era, tra gli altri, il civatese Simone Panzeri.

La partenza dei concorrenti è avvenuta alle 19.30 di sabato 14 settembre e lo stop è giunto alle 7.30 di domenica 15. L’obiettivo era percorrere più giri possibili del circuito monzese, lungo quasi sei chilometri.

Panzeri, all’esordio in una gara di questo tipo, si è ben comportato, nonostante le condizioni non certo clementi. L’inizio gara è stato complicato da un vento molto fastidioso e durante la notte la temperatura è scesa ben oltre di 10°. Al termine della competizione Panzeri ha percorso 366 km, alla media di 32 km/h, giungendo quinto.

“Per me è stata una gara in rimonta – dichiara – altri sono partiti molto più forte di me, ma sapevo di avere fondo e che avrei potuto chiudere bene. Voglio ringraziare mio suocero Carlo e mio figlio Nicolò per il supporto lungo tutta la notte, oltre al mio preparatore Giovanni Prosperi e al nutrizionista Francesco Bonazzola”.