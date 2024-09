Colico: al Giro dei Montecchi trionfano Molatore e Fascendini

La manifestazione organizzata dai Runners Colico

Il Presidente: “Siamo contenti per l’ottima partecipazione di quasi 300 concorrenti in tutte le competizioni di quest’anno”

COLICO – Grande spettacolo a Colico per la classica di fine estate del podismo, giunta alla sua sedicesima edizione. Quasi 300 partecipanti hanno preso parte all’evento, che ha visto trionfare Daniele Molatore del Gruppo Podistico Santi di Nuova Olonio con un tempo di 26’55”. Al secondo posto si è classificato Mattia Sottocornola (Atletica Costruzioni Colombo Lecco) con 27’20”, seguito da Graziano Zugnoni, terzo con 27’44”. A completare la top five Massimiliano De Bernardi, quarto in 28’11”, e Stefano Orio, quinto con 29’16”.

In campo femminile, il Gruppo Podistico Santi ha ottenuto un’altra vittoria grazie a Giorgia Fascendini, che ha tagliato il traguardo con un tempo di 35’24”. Al secondo posto si è classificata Giada Feloi dell’Atletica Alto Lario, mentre la terza posizione è andata a Lorenza Combi della colichese, con un tempo di 36’52”.

Sport, solidarietà, divertimento e promozione del territorio: questi sono i pilastri della manifestazione sportiva colichese. Quest’anno, parte del ricavato sarà devoluta all’associazione Tinnamoreraidime, un’organizzazione no profit fondata da genitori che hanno vissuto l’esperienza di avere un neonato prematuro o con problematiche di varia natura ricoverato in Terapia Intensiva e Patologia Neonatale.

Il classico percorso storico-naturale, immerso nel verde e di incomparabile bellezza, è partito dalla zona del parco giochi e si è snodato lungo l’Adda, passando per Pian di Spagna, Forte Fuentes (una fortezza spagnola del XVII secolo) e Forte Montecchio, la fortificazione della Prima Guerra Mondiale meglio conservata in Europa. Questo suggestivo itinerario ha fatto da cornice a una straordinaria domenica all’insegna dello sport e del divertimento.

Un grande duello si è svolto negli otto chilometri del Giro dei Montecchi tra gli atleti Sottocornola e Molatore. Quest’ultimo ha trionfato grazie a una partenza molto forte e a un allungo finale nel tratto pianeggiante, dimostrando il suo talento come corridore di mezzofondo. Recentemente, ha stabilito il record personale e provinciale sondriese nei 1500 metri con un tempo di 3’49”01.

L’atleta Molatore commenta così la gara: “Fin dalla partenza mi sentivo molto bene. Con Mattia Sottocornola abbiamo corso i primi tre o quattro chilometri a un ritmo elevato, intorno ai tre minuti al chilometro. Solo nella seconda parte della gara sono riuscito a staccarlo, guadagnando quei venti secondi che mi hanno permesso di completare la mia corsa con tranquillità.”

Grande partecipazione anche per il Memorial Tosarini, dedicato alla moglie Giuseppina e all’indimenticabile Adriano, giunto quest’anno alla sua dodicesima edizione.

Classifica categorie ragazzi (2012/2011) maschile

1° Tunesi Luca (atletica alto lario)

2° Paino Giorgio

3° Paolo De Rossi

Classifica categorie ragazzi (2012/2011) femminile

Prima: Tarabini Letizia, Atletica alto lario

Seconda: Onofri Chiara

Terza: Pedroncelli Laila

Classifica categorie esordienti B maschile (2015 in poi)

1° Gioele Peregalli, Santi Nuova Olonio

2° Gioele Rumi

3° Mattia Urbano

Classifica categorie esordienti B femminile (2015 in poi)

Prima: De Palma Cecilia

Seconda: Alessandra Galante

Terza: Matilde Pozzi

Classifica categorie esordienti A (2012/2013) maschile

1° Diego Salvi, atletica alto lario

2° Dell’Oca Enea

3° Albonico Lorenzo

Classifica categorie esordienti A (2012/2013) femminile

Prima: Pedroncelli Soraya

Seconda: Tosarini Zoe

Terza: Emili Corvi

A tutti i partecipanti che hanno completato le fatiche podistiche degli otto e due chilometri è stato consegnato un ricco pacco gara, comprensivo di una splendida t-shirt tecnica.

L’atleta più anziano è stato Giuseppe Boschi, classe 1935, un caro amico del Giro dei Montecchi, che, alla veneranda età di 89 anni, ha completato il percorso degli otto chilometri con un ottimo passo.

Starter d’eccezione per le due gare è stata la sindaca di Colico, Dott.ssa Monica Gilardi. I gruppi più numerosi sono stati quelli degli Amici G.P. Santi di Nuovo Olonio (SO) e dell’Atletica Alto Lario (CO).

Il presidente dei Runners Colico, Paolo Brambilla, esprime grande soddisfazione per la gara: “Siamo molto contenti per l’ottima partecipazione di quasi 300 concorrenti in tutte le competizioni di quest’anno. Un doveroso ringraziamento va ai numerosi sponsor che hanno reso possibile il successo dell’evento, in particolare alla ditta Crezza di Gordona (SO) e all’Iperal Fuentes di Piantedo (SO)”.

Inoltre, vengono ringraziati la Protezione Civile, il Moto Club Colico, il CAI di Colico, la Croce Rossa, l’AIDO, gli Amici di Laghetto, la Polisportiva Laghetto, il Sig. Tullio Cristini della Pro Loco di Colico e il Sig. Fabiano Nana, speaker dell’evento.

Anche quest’anno è da segnalare il sodalizio con il gruppo comunale AIDO di Colico, che ha informato i partecipanti e i numerosi spettatori sulla sua preziosa attività di sensibilizzazione. I rappresentanti Olga Paggi e Andrea Combi hanno consegnato il trofeo AIDO ai primi classificati: Molatore Daniele nella categoria maschile e Fascendini Giorgia in quella femminile.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Colico, è stata organizzata dall’associazione sportiva Runners Colico, fondata nel 2007 e composta da circa duecento soci e atleti. Questa associazione è attivamente impegnata durante l’anno in numerose gare a livello locale e nazionale.

La prossima edizione della manifestazione, che raggiungerà la diciassettesima edizione, è programmata per il 13 settembre 2025.