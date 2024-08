Coppa Italia Serie C. Lecco sconfitto 3-0 dal Milan Futuro

Il Lecco spreca l’opportunità di passare il turno

In rete per i rossoneri Liberali al 28′, Jimenez al 66′ e al 96′

LECCO – Un esordio amaro per il Lecco di mister Baldini davanti al pubblico del Rigamonti Ceppi. Blucelesti sconfitti questa sera (sabato) per 3 a 0 dal Milan Futuro di mister Bonera nel match valevole per il passaggio del turno in Coppa Italia.

I bluecelesti perdono sotto i colpi dei rossoneri, che vanno a segno con Liberali al 28′ e la doppietta di Jimenez in rete al 66′ e al 96′. Se nel primo tempo i ragazzi di mister Baldini hanno cercato maggiormente la via del gol, nella ripresa è mancata quella brillantezza preannunciata dal mister nella conferenza stampa della vigilia.

Il tecnico bluceleste si affida al neo arrivato Furlan tra i pali, davanti a lui difesa a quattro composta da Cejlak, Marrone, Battistini e Beghetto; a centrocampo Galli centrale affiancato da Di Gesù ed Ilari; in attacco l’altro neo arrivo Gunduz trequartista a supporto di Tordini e Buso.

Bonera, invece, mette in campo un 4-2-3-1 con Nava in porta; Bartesaghi e Minotti coppia centrale, affiancati da Jimenez a destra e Bozzolan a sinistra; in mediana Zeroli e Sandri dietro i tre centrocampisti offensivi Cuenca, Liberali e Sia; davanti il terminale offensivo è la giovane promessa rossonera Camarda.

Cronaca

Primi minuti di studio da parte delle due formazioni in campo. La prima conclusione verso la porta arriva al 5′ di gioco con Nicolò Buso (L) che ben imbeccato nello spazio da Tordini (L) impegna Nava (M) in una parata a terra. I blucelesti prendono bene possesso della metà campo avversaria portando una buona pressione al portatore.

Il primo tiro dei rossoneri arriva al 15′ con il tentativo da fuori area di Liberali (M) che si spegne alto sopra la traversa. Il Lecco si propone anche da calcio d’angolo Celjak (L) ci prova di testa al 20′ ma viene murato dalla difesa del Milan Futuro ben piazzata davanti alla porta.

Il Lecco pericoloso ancora da angolo al 25′, Cuenca (M) anticipa gli avversari indirizzando il pallone verso la propria porta ma Nava (M) la para agilmente. Tre minuti dopo, al 28′, il Milan passa in vantaggio al Rigamonti-Ceppi errore clamoroso di Furlan (L) che consegna di piatto a metà tra Battistini e Ilari la palla agli avversari, Liberali (M) si avventa sul pallone e buca la rete scoperta.

Il Lecco, però, non ci sta e prova a reagire con Tordini (L) con una conclusione da fuori troppo centrale per impensierire Nava (M). Dalla parte opposta, bel contropiede del Milan in ripartenza da calcio d’angolo a favore dei blucelesti, Liberali (M) parte in velocità e apre per Camarda (M) che sulla pressione avversaria conclude a rete ma Furlan blocca bene a terra.

Secondo Tempo

Baldini vuole recuperare il risultato ed inserisce forze fresche in attacco Galeandro e Mendoza sostituiscono Buso e Gunduz. Ma, la prima occasione capita sui piedi del Milan con Sia (M) ben contenuto dalla difesa bluceleste. Al minuto numero 49′ l’arbitro Renzi fischia un rigore per il Lecco per fallo di Sia (M) sul neoentrato Galeandro (L).

Dagli undici metri si presenta Beghetto (L) che calcia forte sulla destra di Nava (M) ma il portiere milanista sceglie l’angolo giusto e para la conclusione avversaria. Il Lecco subisce il contraccolpo e si apre pericolosamente a centrocampo Sandri (M) tenta il tiro da fuori, bella risposta a terra di Furlan (L).

I blucelesti, però, non mollano e al 57′ vanno al tiro con Galeandro (L) servito da Tordini (L), para il portiere rossonero. Al 59′, punizione esterna per i padroni di casa, ancora Galeandro (L) tenta la conclusione sul primo palo, Tordini (L) sfiora la palla su cui arriva in respinta Nava (M).

Niente da fare per il Lecco che al 66′ subisce anche il secondo gol da parte del Milan Futuro. Grande tiro dalla destra di Jimenez (M) che scarica un bel tiro bucando la porta difesa da Furlan (L). Il Lecco nel finale è sulle gambe e la partita si accende a sprazzi sia da una parte che dall’altra.

All’83’ ci prova ancora il Milan con il bel tiro da fuori di Nasti (M) che sfiora la parte alta della traversa. Ancora i rossoneri cercano il terzo gol, ma per fortuna dei lecchesi l’arbitro annulla per fuorigioco la rete di Zeroli (M). Beffa nel finale per il Lecco che subisce anche il gol del definitivo 3-0. Al minuto 96′ ancora Jimenez tira rasoterra da fuori, Furlan (L) prova a pararla ma, la palla finisce in rete sfiorando il palo.

La partita finisce con il punteggio di 3-0 per gli ospiti che passano il turno in Coppa Italia. Risultato forse troppo pesante per un Lecco che ha fatto vedere buone cose nei primi 45 minuti ma è crollato nella ripresa mostrando tutti i suoi limiti fisici e tattici.

Tabellino

LECCO (4-3-1-2): Furlan; Celjak, Battistini, Marrone, Beghetto; Di Gesù (54′ Frigerio), Galli (70′ Dore), Ilari; Gunduz (45′ Mendoza); Tordini, Buso (45′ Galeandro). All. Baldini

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Nava; Jimenez, Minotti, Bartesaghi, Bozzolan; Zeroli, Sandri; Cuenca (62′ Alesi), Liberali (78′ Malaspina), Sia (62′ Magni); Camarda (78′ Nasti) . All. Bonera

Marcatori: 28′ Liberali (M), 66′ e 96′ Jimenez

Arbitro: Renzi di Pesaro assistito da Mambelli di Cesena e Galieni di Ascoli Piceno, quarto uomo Milone di Taurianova.

Ammoniti: Minotti (M), Mendoza (L), Bartesaghi (M)