Corsa in montagna, il 13 aprile torna la Monte Barro Running

E’ la 12^ edizione, iscrizioni aperte e tante novità

Alle 9.45 partirà anche la Monte Barro Running Junior 2025 in memoria di Baby

GALBIATE – 14,6 km di percorso da Galbiate alla vetta del Monte Barro, oltre mille metri di dislivello: il 13 aprile torna la Monte Barro Running Trofeo Luigi Galbiati 2025, giunta alla sua 12^ edizione. Le iscrizioni (costo 25 euro) sono aperte, 500 i posti a disposizione.

Perchè scegliere la Monte Barro Running? Rispondono gli organizzatori: “Partenza unica: uomini e donne sulla stessa linea pronti a sfidare sè stessi, passaggio in Paese: a metà gara, il tifo degli appassionati ti darà energia per proseguire, panorami da sogno: sulla cresta del Monte Barro e alla croce, una vista a360° che ripaga ogni fatica. Nel 2025 avremo una novità, una deviazione verso la località Oliva per un mix di adrenalina e strategia che cambia il ritmo della gara e porterà sui 3 corni con spettacolare vista dal I corno”.

Il percorso: un’esperienza del tutto nuova Partenza da Largo Indipendenza, Galbiate: 600 metri su asfalto e poi via, nel cuore del tracciato sterrato della località Camporeso prima di tornare in paese e prendere la carica dal tifo galbiatese. La sfida vera sarà dopo aver attraversato il paese, la mulattiera porterà verso la località Val di Pila e, novità dell’anno, una deviazione verso Oliva prima di puntare alla vetta. Quindi la discesa tecnica: adrenalina pura prima di un tratto più corribile che ti riporta verso Galbiate, passando per l’eremo, la baita degli Alpini e gli scavi archeologici. E al traguardo una festa per tutti.

Per i più piccoli ci sarà anche la Monte Barro Running Junior 2025 in memoria di Baby, giunta alla sua 8^ edizione: la corsa non competitiva dedicata ai ragazzi dai 6 ai 14 anni, con un tracciato di circa 1,5km tra le vie di Galbiate. Partenza in linea da Largo Indipendenza alle 9.45.

Tutti i dettagli sul sito ufficiale:https://gplgalbiate.wixsite.com/monte-barro-running