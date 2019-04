Il 15 giugno si corre il Trail dei Corni

In tantissimi sabato sera per la presentazione della Sportiva Valbronese con Oliviero Bosatelli

VALBRONA – Sala consiliare piena di persone sabato sera a Valbrona, per la presentazione del 3° Trail dei Corni, gara di corsa in montagna targata Sportiva Valbronese in collaborazione con Alpstation Brianza. La data da cerchiare in rosso sul calendario è il 15 giugno: questo il giorno deciso per lo svolgimento del Trail, riportato ‘in auge’ dall’associazione sportiva presieduta da Agostino Turba nel 2017.

Sportiva Valbronese, 60 anni di storia

Terza edizione in un anno importante per la Sportiva Valbronese, che quest’anno taglia il traguardo dei 60 anni di attività: “Era il 1959 quando l’associazione prese vita – ha ricordato Turba a inizio serata – di strada ne è stata fatta”. Diversi gli sport portati avanti, dallo sci, al calcio, alla corsa campestre, per arrivare all’alpinismo, arrampicata indoor e la corsa in montagna. “Il Trail dei Corni non è nuovo – ha continuato il presidente – già negli anni ’20, grazie all’Unione Sportiva Valbronese, si svolgeva la Corsa ai Corni, più o meno lungo lo stesso percorso di oggi. La gara venne ripresa negli anni ’60, poi negli anni ’80 e infine nel 2017, con il nome Trail dei Corni appunto”.

La gara

300 i partecipanti attesi alla skyrace (questo il tetto massimo fissato, ndr) che prenderà il via alle ore 15 dal Campo Sportivo del paese. 26 km di percorso e un dislivello di 1900 metri positivi da non sottovalutare, come testimoniato da qualche atleta, presente in sala, che ha corso le prime due edizioni e confermato dal responsabile del percorso Danilo Roncareggi: “Meglio non iniziarla forte, questa gara, altrimenti neanche a metà non se ne ha più per continuare!” ha commentato illustrando il tracciato del percorso che si snoda lungo gli scorci più suggestivi del Triangolo Lariano: dal centro di Valbrona alla Conca di Crezzo, poi su fino al Monte Megna per ridiscendere fino alla frazione di Visino-S.Michele. Qui la risalita: Coletta, Forcella dei Corni e l’ultima discesa per tornare a Valbrona.

“Il percorso è stato tracciato con una nuova e apposita segnaletica fissa – ha spiegato il responsabile organizzativo Danilo Sacchi – sul sito è possibile scaricare la traccia Gps per potersi allenare. Abbiamo anche un’altra novità per quest’anno, un Trail Junior per i giovani dai 6 ai 13 anni che, divisi in quattro categorie, potranno partecipare alla gara su percorsi da 400 a 1200 metri, intorno al Campo Sportivo. La partenza sarà poco dopo quella del Trail regolare. In questo modo speriamo di coinvolgere i giovanissimi in questo sport che tanto sa regalare”.

Non mancheranno i ristori, curati dal responsabile Silvano Bosi: “Sei in totale quelli sul percorso, più uno all’arrivo. Tre saranno di soli liquidi mentre altri tre avranno anche del cibo, frutta fresca e secca, serviranno energie per arrivare alla fine!”.

Il grazie del sindaco Vener

Alla serata di presentazione era presente anche il sindaco di Valbrona Luigi Vener, che ha ringraziato l’associazione per l’impegno: “E’ bellissimo avere realtà come la vostra in paese, 60 anni sono una storia che Valbrona è orgogliosa di festeggiare” il suo commento

Oliviero Bosatelli

Dopo il ‘punto’ sul Trail dei Corni è toccato all’ospite della serata: Oliviero Bosatelli, skyrunner vincitore nel 2016 del Tor des Geants, endurance che si svolge a settembre in Valle D’Aosta. Considerato il trail più duro al mondo, il Tor des Geants ‘corre’ lungo i sentieri delle Alte vie della regione con partenza e arrivo a Courmayerur, per un totale di 331 km e oltre 22 mila metri di dislivello positivo. Bosatelli, aiutato da alcuni video, ha raccontato alla platea la sua esperienza al Tor, che corre da oramai tre anni, dando qualche consiglio agli atleti: “Gambe, ma soprattutto testa quando correte” quello più gettonato.

Per tutte le informazioni sul Trail dei Corni e per le iscrizioni consultare il sito www.traildeicorni.it

