CSI Lecco. Tutte le attività della stagione sportiva al via

Centro Sportivo Italiano, corsa campestre al via

Con la riunione delle società, si pianifica l’attività 2020

LECCO – Mercoledì sera nella nuova sede del comitato provinciale Csi situata in via Grassi, Angelo Beretta coordinatore dell’attività di atletica, ha convocato la riunione con le società per tracciare un breve bilancio dell’attività svolta nel 2019 e illustrare date e sedi della nuova stagione di cross che è ormai alle porte.

Già definite le date delle prove regionali e provinciali di cross

Partenza domenica 17 novembre a Pasturo con la prima prova del trofeo Centro commerciale Meridiana abbinato al campionato provinciale e giunto alla 10^ sponsorizzazione. La gara sarà valida come prima giornata della Gran Combinata trofeo Sport Specialist che sarà alla 4^ sponsorizzazione del campionato, per l’occasione il Team Pasturo metterà in palio il trofeo Ambrogio Aliprandi che andrà alla prima società classificata.

A Calco parte il campionato regionale

Dopo questo primo assaggio, si dovrà aspettare ancora un mese prima di tornare di nuovo in gara, la Virtus Calco che festeggia il suo 60° anniversario di fondazione, organizza la prima prova del campionato regionale e per l’occasione sarà anche la seconda del campionato provinciale.

Gennaio con due prove

Il 12 gennaio a Arcore nel bellissimo contesto del parco di Villa Borromeo, la Pol Bernate organizza la terza prova del campionato provinciale a cui seguirà al 26 gennaio a Nuova Olonio col Gp Santi in regia, la seconda prova regionale.

Ultime gare in programma a febbraio

Il 16 febbraio a Villa Guardia la terza e conclusiva prova del campionato regionale e la settimana successiva con il Gs Rogeno in regia si concluderà anche il campionato provinciale con la 4^ ed ultima giornata organizzata a Rogeno e che avrà valenza anche come seconda giornata della Gran Combinata.

Prima delle finali nazionali anche una prova su strada

In attesa delle finali col Gran Premio Nazionale di corsa campestre in programma dal 3 al 5 aprile con sede ancora da stabilire, in Valsassina e precisamente a Moggio al sabato 29 marzo è programmata la terza giornata della Gran Combinata con la prima delle due prove su strada.