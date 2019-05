Derby Como – Lecco: folla di tifosi blucelesti in stazione VIDEO

LECCO – Folla questa mattina in stazione per la partenza della carovana di tifosi blucelesti pronti a sostenere il Lecco nel derby lariano. Una partita importantissima quella in programma questo pomeriggio alle 16 allo stadio Sinigallia di Como, valevole per la poule scudetto di serie D.

La presenza delle centinaia di tifosi ha fatto scattare anche un’ingente mobilitazione di forze dell’ordine, pronte a vigilare affinché tutto si svolgesse in sicurezza e tranquillità. Presente in stazione anche il questore di Lecco, Filippo Guglielmino, per coordinare tutte le operazioni.

Come noto, il derby tra Lecco e Como rappresenta una sfida che va ben al di là dei contorni calcistici.Un particolare quest’ultimo ben evidenziato anche dagli striscioni già srotolati prima di salire sul treno e dai cori intanati lungo la banchina ferroviaria.