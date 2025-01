Eccellenza. La Luciano Manara torna a far punti: con la Cisanese finisce 1-1

Il nuovo mister bianco-azzurro Sibio conquista un punto in casa contro la Cisanese

L’Olginatese perde 2-1 contro la Trevigliese

BARZANÒ – Un campionato difficile per le due squadre lecchesi impegnate nel Girone B di Eccellenza 24/25. Anche perchè entrambe le formazioni stazionano nelle zone più basse della classifica, l’Olginatese al penultimo posto e la Luciano Manara è salita oggi al terzultimo.

Proprio la squadra di Barzanò era precipitata incamerando una brutta serie di sconfitte che ha portato la società ad intervenire sostituendo sulla panchina Davide Castagna con Dario Sibio, nuovo allenatore dei bersaglieri. La risposta della squadra è arrivata nel pomeriggio di oggi perchè la Luciano Manara è tornata a far punti pareggiando 1-1 contro la Cisanese.

La formazione lecchese è andata in vantaggio al 40′ con una bella girata dal limite di Pontiggia, poi gli avversari hanno pareggiato il risultato nella ripresa con la rete di Facoetti. “Una bella prestazione – commenta il team manager Mauro Fumagalli – arrivata contro una squadra molto più in alto di noi in classifica, ma a cui abbiamo tenuto testa”.

“La squadra ha reagito bene sul campo al cambio in panchina. Il nuovo mister non ha né stravolto il gioco precedente né la formazione perchè i ragazzi sono gli stessi, però gli ha dato la scossa. L’obiettivo è sicuramente salvarsi pensando una partita alla volta e giocarci le nostre carte con tutti”.

Perde invece l’Olginatese di Manuele Sorti che dopo i due pareggi nelle prime due giornate del girone di ritorno oggi, cade in casa contro la Trevigliese per 2-1. Gli ospiti sono andati in vantaggio con Pesenti al 34′, poi Lugnan al 39′ con una bella giocata ha trovato il pareggio. La partita si è decisa nella ripresa grazie la semi-rovesciata in area di Ruggeri.

Racconta la sfida odierna il direttore generale Fabio Galbusera: “Un risultato giusto, loro hanno una maggiore qualità e la classifica lo testimonia. Noi, rispetto al solito, abbiamo patito a centrocampo. Il primo gol era certamente evitabile, un’imbucata centrale che ci ha sorpreso”.

“Nella ripresa maggiore equilibrio, noi ci abbiamo provato con qualche ripartenza in contropiede. C’era una grande differenza qualitativa tra le due formazioni in campo, ma adesso guardiamo al nostro prossimo avversario: la Colognese. Una squadra contro cui dobbiamo fare risultato perchè è una nostra ‘pari livello’ essendo quartultima in classifica”.