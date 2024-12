Eccellenza. Pareggio amaro per l’Olginatese contro l’Altabrianza Tavernerio

Pareggio interno per i bianconeri: 1-1 con il Tavernerio

La Luciano Manara perde 2-1 contro l’Academy Calvairate

OLGINATE – Un punto con qualche rimpianto per l’Olginatese che in casa pareggia 1-1 contro l’Altabrianza Tavernerio. Al gol degli ospiti di Gualandris alla mezz’ora del secondo tempo, risponde Belinghieri a pochi minuti dal termine del match sfruttando una mischia in area avversaria per mettere la palla in rete.

Commenta la gara il direttore generale dell’Olginatese, Fabio Galbusera: “Una partita vibrante sotto tutti i punti di vista. Infatti, ci sono state parecchie ammonizioni, sei, ed un’espulsione per parte. Il nostro attaccante Di Palma si è beccato col loro difensore centrale Viganò”.

“Abbiamo avuto diverse occasioni da rete nel primo tempo, ma non sfruttate. Così anche nella ripresa e l’Altabrianza è andata in gol al primo tiro in porta. Ci stiamo ritrovando, i nuovi arrivi hanno portato maggiore fiducia e i ragazzi scendono in campo con una testa diversa. Vogliono giocarsela a viso aperto con tutti a prescindere dalla posizione in classifica. Dovremo farlo anche settimana prossima che ci aspetta una fondamentale sfida salvezza con Calcio Arcore”.

Perde ancora, invece, la Luciano Manara che si trova ora al terzultimo posto in graduatoria appena sopra la stessa Olginatese. Oggi, la squadra di Castagna ha perso 2-1 con l’Academy Calvairate: i biancoazzuri erano andati in vantaggio con Reyes ma, gli ospiti hanno prima pareggiato e poi raddoppiato grazie alla doppietta di Personé.

Commenta il momento della formazione lecchese il team manager, Mauro Fumagalli: “Partita difficile nel primo tempo, noi siamo in emergenza totale in quanto questa settimana ci siamo allenati davvero in pochi tra infortunati, squalificati e ammalati. Meglio nella ripresa ma, la differenza tra i giocatori si fa sentire”.

“Loro davanti hanno un gigante che ci ha fatto due reti, abbiamo avuto anche le nostre chance per pareggiarla non non ci siamo riusciti. L’Eccellenza è un campionato diverso e ci vuole anche gente d’esperienza. Adesso dovrebbero arrivare dei rinforzi per darci maggiore sicurezza nei vari reparti, la voglia e l’impegno comunque non mancano”.