Football americano. I Commandos resistono un tempo in Valtellina

I Valtellina Vikings vincono 52-12

“Occasione buona per imparare” dichiara coach Rusconi

LECCO – Non inizia sotto una buona stella la stagione dei Commandos Brianza nel campionato 7League del CSI. Lo scorso fine settimana i ragazzi di coach Andrea Rusconi sono stati battuti in maniera nettissima in casa dei Valtellina Vikings. Il punteggio finale (52-12) non lascia spazio a repliche.

I nuovo corso della squadra rossonera – l’unica che pratica il football americano in provincia di Lecco – si presenta molto acerbo. Per tutto il primo tempo la formazione lariana è sembrata reggere l’urto dei padroni di casa e grazie ai touchdown di Di Perna e Rossi il risultato era di sostanziale equilibrio.

Nella ripresa la musica è cambiata totalmente. I rossoneri non sono riusciti a segnare un singolo punto e, in difesa, non hanno tenuto l’intensità della formazione valtellinese, perdendo con quaranta punti di scarto

“Nonostante tutto, in campo si sono viste anche cose positive messe in atto dai giovani ragazzi brianzoli che questa stagione hanno iniziato un vero e proprio ciclo di ricostruzione – dichiara coach Rusconi – l’80% del team è composto da ragazzi che hanno iniziato a settembre e quindi ogni occasione è utile per imparare ed accumulare esperienza per il futuro”.

Nell’altro match del girone Nord gli Altolivenza 29ers hanno battuto 40-0 i Demoni Master.