Gimar Lecco, buona sgambata a Saronno

Amichevole contro la Robur.

I lecchesi vincono quattro quarti su cinque.

SARONNO – La Gimar Lecco non si ferma mai. La formazione di coach Riccardo Eliantonio è scesa ieri in campo a Saronno per disputare una prestigiosa amichevole contro i padroni di casa della Robur, attualmente al comando del Girone Ovest di Cgold insieme a Gallarate, Busto Arsizio e Lissone.

La partita è servita per riprendere il ritmo di gioco, a una decina di giorni di distanza dalla sconfitta casalinga contro Bernareggio. Le due formazioni hanno disputato cinque quarti, e la Gimar li ha vinti tutti tranne il primo, pareggiato a quota venti.

Il resoconto dei parziali è il seguente: 20-20, 10-24, 23-25, 21-23, 14-17. Il punteggio complessivo ha visto i lecchesi vincere col punteggio totale di 88-109.

La formazione lariana tornerà in campo domenica prossima a Piadena, formazione che sta disputando un ottimo campionato, allenata dall’ex coach bluceleste Antonio Tritto.