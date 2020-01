Ginnastica ritmica. La Polisportiva Zanetti diventa “special”

Corsi aperti anche ad atleti Special olympics.

Mara Miggiano: “Un arricchimento per tutti noi.”

LECCO – Importante novità per la sezione di ritmica della Polisportiva Zanetti. Da un paio di settimane le istruttrici Mara Miggiano, Andrea Silvia Anghileri e Giulia Cannella hanno completato il corso di aggiornamento CONI per lavorare con atlete disabili.

“Io e le mie due colleghe siamo andate fino a Genova per seguire un corso di formazione specifico, per quanto riguarda la ginnastica ritmica. Questo è solo il primo step che ci abilita, ma abbiamo tutta l’intenzione di proseguire su questo percorso di formazione costante” dichiara Mara Miggiano.

Lo spunto per ampliare l’offerta formativa anche agli Special Olympics – atleti con disabilità mentali come autistici e down – è nato quando, a settembre, si è presentata una mamma con sua figlia.

“Se ci penso, mi commuovo ancora oggi – ricorda Mara – questa donna da tre anni cercava una società per poter far fare ginnastica ritmica alla figlia, ma nessuno le aveva aperto le porte. Quando le ho detto che avrebbe potuto farlo da noi, si sono messe a piangere dalla felicità.”

La ragazzina al momento è stata integrata nei corsi base tradizionali. “Quello che vogliamo fare è una proposta inclusiva, in cui gli atleti special possano allenarsi anche con quelli normodotati. In questo mi aiuterà molto Giulia, che ha una laurea in neuropsichiatria e conosce l’argomento anche sotto un punto di vista non sportivo.”

“La Zanetti si arricchisce, entrando nel mondo della disabilità – conclude Mara, con orgoglio – per noi questo è un punto di partenza importante, non certo un punto di arrivo.”