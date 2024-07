Il Giir di Mont presenta la 30^ edizione e guarda al futuro, tante le novità

E’ tutto pronto per lo spettacolare week-end sportivo del 27 e 28 luglio

“Sono sicuro che anche quest’anno sarà un Giir di Mont emozionante”

PRIMALUNA – Il Giir di Mont festeggia la 30^ edizione: un traguardo importante che è anche lo stimolo per guardare al futuro, forte di un Comitato Organizzatore che continua a rinnovarsi con l’inserimento di giovani leve che portano nel gruppo entusiasmo e tanta voglia di fare per far crescere un evento (se ancora è possibile far meglio di così) che è un simbolo di Premana.

Nella serata di ieri, giovedì 11 luglio, alla Cascina Trote Blu di Primaluna, è stata presentata un’edizione 2024 ricca di novità. A condurre una conferenza stampa molto partecipata è stato Delio Fazzini, una garanzia.

“Il Giir è il Giir. Non è una corsa per tutti e non si può improvvisare – ha detto il presidente dell’As Premana Massimo Sanelli -. Un grazie ai ragazzi del Comitato Organizzatore che stanno garantendo la necessaria continuità a questo importante evento. Un grazie doveroso va agli sponsor che credono in noi e a tutti gli atleti che la mattina del 28 luglio saranno sulla linea di partenza. Sono sicuro che anche quest’anno sarà un Giir emozionante”.

La parola è poi passata a Federico Gianola del Comitato Organizzatore che è entrato nel vivo della corsa: “Il programma è confermato: sabato 27 luglio, al pomeriggio, i campioni di domani saranno al via del Giir di Mount Young. Alla sera l’evento celebrativo della 30^ edizione che vedrà protagonisti i vincitori delle precedenti edizioni (già una quindicina le conferme). Domenica si corre: alle 7.45 partenza del Giir di Monte 32 km, alle 8 partenza del corto di 18 Km. Già 500 gli iscritti sulle due competizioni, ma ci aspettiamo almeno un altro centinaio di atleti. A conferma dell’ottimo livello della skyrace, il Giir di Mont sarà tappa della Valsir Mountain Running World Cup“.

Tante le novità dell’edizione 2024: “Dopo un’attenta riflessione condivisa con chi si occupa della sicurezza sul percorso abbiamo deciso di introdurre un tempo massimo di gara di 7 ore e, soprattutto, di spostare il cancello delle 5h15′ dall’Alpe Premaniga all’Alpe Solino (Km 25). Resta il 1° cancello orario di 2h15′ all’Alpe Vegessa (9 Km) – ha continuato Gianola -. Tra le novità c’è l’introduzione del controllo antidoping: per una società come la nostra che punta a far crescere i giovani crediamo fortemente che lo sport pulito sia la cosa più importante. Infine sarà migliorata anche la diretta live streaming dopo la prova generale dello scorso anno: siamo riusciti a superare alcuni limiti tecnici per offrire una diretta migliore che sarà trasmessa sia sul canale Youtube dell’As Premana, che sui social della rivista di settore Correre”.

La presentazione della gara è stata anche l’occasione per ricordare due persone molto importanti per Premana: Doro Berera, a cui è stato dedicato un trofeo alla memoria che andrà al primo premanese e alla prima premanese al traguardo, e don Graziano Gianola di cui proprio oggi, 12 luglio, ricorre il 3° anniversario della scomparsa.

Gli amici del Giir di Mont

Da sempre il Giir di Mont coinvolge tantissime realtà, tutte presenti all’appuntamento di ieri sera. In rappresentanza del comune c’era il vice sindaco Domenico Pomoni: “Credo che la parola amore sia il minimo comun denominatore di tutte queste trenta edizioni del Giir e sono sicuro che, con questo impegno, anche quest’anno sarà una grande corsa”.

Al fianco del Giir di Mont e dell’As Premana non poteva mancare la Banca della Valsassina: “Il Giir di Mont è più di una gara perché rappresenta il legame con il territorio – ha detto il presidente Giovanni Combi -. Il senso di comunità che è l’imperativo per una banca territoriale come la nostra è rappresentato al meglio da questo bellissimo evento sportivo”.

Elogi anche da Giampaolo Riva, consigliere regionale Fidal Lombardia, con un appunto particolare per l’impegno dello storico organizzatore Filippo Fazzini che, ceduto il passo ai più giovani, è pronto a portare il proprio contributo anche nella Fidal.

A rappresentare le numerose associazioni che danno il loro concreto aiuto alla gara è stato Stefano Gianola, presidente del Coro Nives e rappresentante della rete d’imprese Montagne del Lago di Como: “E’ sempre un piacere vedere questo clima frizzante e portare il nostro contributo a una collaborazione che coinvolge tutta Premana”.

Sul fronte turismo è stata Patrizia Gianola (Your Mountain Holiday) a ricordare come il Giir faccia da volano: “Ospiteremo una quarantina di persone in tutta l’Alta Valsassina che avranno l’opportunità di apprezzare il nostro territorio e le nostre comunità anche al di là della gara”.

Infine, Giir di Mont è anche sinonimo di solidarietà grazie al saldo legame con Run2gether: “Stasera vi porto un grazie che arriva direttamente dal Kenya – ha detto Marco Rampi -. La presenza dei nostri atleti vuole andare oltre al Giir di Mont perché a Premana abbiamo trovato un’attenzione, un’amicizia e una sensibilità che non abbiamo trovato altrove e che ci spinge a realizzare iniziative anche non legate alla corsa”.

La serata si è chiusa con un giovane di belle speranze fresco di partecipazione agli Europei di corsa in montagna ad Annecy (Francia): Paolo Gianola, classe 2006, che ha contagiato tutti col suo entusiasmo: “Quest’anno finalmente si può correre. Per il lungo ci sarà ancora tempo, ora proviamo con la gara corta. Sin da piccolo cresci con il Giir di Mont davanti agli occhi, fare il tifo è bello, ma sono sicuro che corre sarà ancora meglio!”

Tutto pronto quindi. Il week-end da segnare in rosso sul calendario è quello del 27 e 28 luglio, vietato perdersi l’appuntamento con un Giir di Mont che, in occasione dei 30 anni, sarà ancora più spettacolare.