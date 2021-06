Kayak. Bravi gli atleti del CK Rivabella a Groppello d’Adda

Quattro gare vinte, tante medaglie ottenute

“Sono soddisfatto per la grande partecipazione dei ragazzi” dichiara il presidente Bettinazzi

LECCO – Continua in maniera costante la crescita del CK Rivabella, società fondata alla fine del 2020 e che si sta già segnalando per gli ottimi risultati ottenuti nelle gare di kayak in tutta Italia.

Sabato 26 giugno 2021 i lecchesi si sono presentati in blocco sul canale Martesana a Groppello d’Adda, al via della gara regionale organizzata dal Canoa club Cassano d’Adda.

Gli atleti di tutte le categorie – dalla Allievi fino alla Senior – si sono sfidati in una gara di combinata che unisce due manche: la classica e la sprint. I risultati sono stati molto incoraggianti.

A chiudere al primo posto assoluto sono stati Marilù Brambilla (Allieve A), Invernizzi Maria (Cadette B), Corti Lorenzo (Ragazzi) e Luca Riva (Junior), che ha battuto il suo compagno si società Matteo Pasquale. Non è bastata a Beatrice Bettinazzi (Cadette A) la vittoria nella sprint per ottenere il primo posto assoluto, penalizzata dalla percentuale di distacco rispetto alla classica.

Medaglie di bronzo per Aurora Invernizzi (Allieve B) e Pietro Corti (Allievi A). Negli Allievi B settimo posto per Massimo Bettinazzi e decimo per Diego Zuffi.

Tra i senior, gli atleti del CK Rivabella occupano le due posizioni meno prestigiose del podio: secondo posto per Edoardo Auriemma, terzo per Stefano Brambilla.

“Sono molto soddisfatto sia per i risultati che per la grande partecipazione – dichiara Claudio Bettinazzi, presidente del CK Rivabella – la cosa a cui tengo di più è il gruppo che si sta formando, soprattutto per una società giovane come la nostra. Oggi eravamo la seconda società più numerosa come partecipanti, ottenendo il secondo posto assoluto in classifica generale”.