La Calcio Lecco dà il benvenuto a Salvatore Dore

La società bluceleste effettua il primo colpo nel mercato estivo

Salvatore Dore, centrocampista classe 2004, è un nuovo giocatore del Lecco

LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito dalla US Cremonese il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Salvatore Dore, classe 2004, con la formula del prestito. Il centrocampista della provincia di Sassari, cresciuto nell’Olbia, ha iniziato la stagione 2023/24 al Real Casatenovo, in Serie D, dove ha realizzato 6 gol. Trasferitosi in grigiorosso, ha disputato 11 partite nel campionato Primavera 2.

Le sue prime parole dopo la firma: “Arrivo a Lecco con tanta voglia di fare bene e raggiungere gli obiettivi della squadra. Sono carico, entusiasta di questa nuova esperienza e non vedo l’ora di iniziare”.