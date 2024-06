La Calcio Lecco ha depositato le carte per l’iscrizione alla Serie C

La società ha completato l’ammissione al prossimo campionato di Serie C

L’iscrizione è probabilmente l’ultimo atto di Di Nunno prima della cessione della società: Aliberti in prima linea

LECCO – La Calcio Lecco ha depositato per tempo, in data 3 giugno, tutta la necessaria documentazione per l’iscrizione al campionato di Lega Pro 2024/2025. Il termine perentorio indicato dalla Lega era oggi, 4 giugno, ora il Covisoc e la Commissione Infrastrutture esamineranno i documenti e, senza ulteriori sorprese, dovrebbero dare il via libera alla partecipazione del Lecco al prossimo campionato di C.

Non è certo che il patron Paolo Leonardo Di Nunno abbia depositato la fideiussione allegata alla documentazione. Bensì, potrebbe esserci l’intercessione del più probabile e primo acquirente della società, Aniello Aliberti. L’imprenditore bergamasco, come confermato ai nostri microfoni, dovrebbe riavviare la trattativa già nella giornata di oggi.

L’iscrizione al campionato di Lega Pro era conditio sine qua non per procedere con l’iter di acquisizione della Calcio Lecco 1912. Aliberti ha sempre manifestato la volontà di impegnarsi sul territorio imprenditorialmente ma per far questo ha bisogno, al suo fianco, di investitori locali che possano facilitarne l’ascesa in città.

Il Presidente Nazionale dell’associazione “Elettromedicali & Servizi integrati” di Confindustria Dispositivi Medici, infatti, non ha mai nascosto il fatto che l’interesse per la Calcio Lecco nasce da un progetto di espansione aziendale sul territorio lecchese seppur ancora sia in fase iniziale.