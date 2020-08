Lecco Calcio a 5: altro colpo di mercato, acquistato Ivan Kirschbaum

Argentino di nazionalità tedesca, laterale offensivo del ’95, arriva dal Glorias de Tigre (serie B) di Buenos Aires

“I miei punti di forza sono la velocità e la capacità di saltare l’avversario nell’uno contro uno”

LECCO – Argentino di nazionalità tedesca, Ivan Kirschbaum, Ivi per gli amici, è il terzo colpo di mercato del Lecco Calcio a 5 in vista della nuova stagione 2020/21.

Una novità assoluta per il panorama del futsal italiano, che grazie alla geniale intuizione della dirigenza bluceleste avrà la possibilità di ammirare le giocate di un ragazzo pronto a far parlare di sé negli anni a venire. Classe 1995, 25 anni da compiere il prossimo 20 ottobre, Ivan arriva alla corte di mister Pablo Parrilla dopo una carriera vissuta interamente nel Glorias de Tigre, compagine della periferia di Buenos Aires di Serie B. “Ho iniziato a giocare a 10 anni in questo club e ci sono rimasto fino ad ora – Racconta Ivi – Non posso che avere un grande affetto per tutte le persone che ho incontrato in questa società nel corso degli anni”.

Ora una scelta di vita completamente nuova, con la voglia di conoscere il futsal italiano e mettersi alla prova in questo nuovo contesto: “È una bella sfida e sarà sicuramente un’esperienza unica. Mi è sempre piaciuto guardare il futsal europeo, ci sono grandissimi giocatori e così quando si è presentata questa occasione non ho esitato un secondo ad accettare la proposta di venire a giocare a Lecco”.

Dotato di ottima tecnica e rapidità nei movimenti, Kirschbaum si presenta a Lecco carico al punto giusto e pronto a far dormire notti insonni ai difensori avversari: “Sono un laterale offensivo, credo che i miei punti di forza siano la velocità e la capacità di saltare l’avversario nell’uno contro uno. Spero di aiutare la squadra e insieme ai miei nuovi compagni di poter raggiungere tutti gli obiettivi che ci porremo” conclude Ivan.