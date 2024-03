53^ edizione del Torneo Sant’Angelo quest’anno in versione “mini”

A Laorca si giocherà solamente il Lunedì dell’Angelo

Da quest’anno spazio anche ai più piccoli

LAORCA – Cambio di programma per il Torneo Sant’Angelo di Laorca, giunto alla sua 53^ edizione e che quest’anno verrà proposto in una versione mini, con le partite che si svolgeranno solamente il Lunedì dell’Angelo. Torneo che quest’anno metterà in palio il trofeo Dario Invernizz a.m., nel ricordo del giovane papà laorchese scomparso prematuramente all’età di 45 anni lo scorso dicembre.

Tra le novità, l’apertura delle iscrizioni anche bambini delle elementari nati tra 2013 e 2016 e dei ragazzi delle medie nati tra 2010 e 2012. Non mancheranno ovviamente le squadre Senior con sei formazioni: Pomedo, La Gallina, La Svizzera, Ravalle, La Colonna e El Cilinder. Le formazioni delle medie invece saranno: Guggiarolo, Ramello e Campovai. Tre squadre anche quelle delle elementari: Val Pozza, Pra la Valle e Crogno.

La mattina si disputeranno i gironi di tutte le categorie (elementari e medie giocheranno nel campo di calcio a 5 ex pentagonal campo); nel pomeriggio semifinali solo per i Senior quindi, le finali di tutte le categorie che si disputeranno nel campo “grande”.

Durante la giornata sarà in funzione la cucina, con la possibilità di pranzare direttamente presso l’Oratorio San Giuseppe dove si svolgerà il torneo e su prenotazione anche la sera.