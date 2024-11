A Taceno la 1^ prova del Campionato Provinciale Csi di corsa campestre, vince il Gs Virtus Calco

Organizzata del Csc Cortenova, in gara 350 atleti e 13 società

La 2^ prova in programma il 9 febbraio a Dubino (SO)

TACENO – Domenica mattina è partito da Tacendo il Campionato provinciale Csi di corsa campestre con la 1^ prova organizzata dal Centro Sportivo Cortenova. Due percorsi, uno corto e l’altro più lungo, 350 atleti e 13 società al via, 22 categorie dai Cuccioli fino ai Veterani B, presenti Giovanni Sala (presidente provinciale Csi) e Riccardo Benedetti (presidente del Cs Cortenova) che hanno premiati i primi tre di ogni categoria e le prime sei società.

Partono forte i Campioni Provinciali in carica del Gs Virtus Calco con 1189 punti, bene il Team Pasturo al secondo posto con 1088 punti, As Premana al terzo posto con 957 punti. Quarti i padroni di casa del Csc Cortenova con 938 punti, seguono Polisportiva Bernate con 535 punti, Polisportiva Pagnona con 313 punti, Us Derviese con 113 punti, Gs Rogeno con 110 punti, Polisportiva Bellano con 98 punti, Or San Gabriele Guanzate 74 punti, Polisportiva Valvarrone con 50 punti, Polisportiva 2001 Oratorio Chiuso-Maggianico con 43 punti e Gso V Unite con 14 punti.

Team Pasturo vince 7 categorie, 5 per As Premana, 4 per Cortenova, 3 per Gs Virtus Calco, 2 per Pagnona, 1 per Bernate

Il Team Pasturo vince ben 7 categorie: Gabriele Melesi per i Cuccioli, Nicolò Mandelli per gli Esordienti, Rayan El Azzouzi per i Cadetti, Camilla Valsecchi per le Seniores, Debora Benedetti per le Amatori B, Antonella Crucifero per le Veterane e Giovanna Cavalli per le Veterane B.

Cinque vittorie per Premana: vincono Greta Gianola per le Cucciole, Greta Tagliaferri per le Ragazze, Francesco Gianola per gli Allievi, Paolo Gianola per gli Juniores, Matteo Gianola per gli Amatori A. Quattro vittorie per Cs Cortenova con Mirco Pellizzaro per i Ragazzi, Maissara Iwena per le Cadette, Caterina Ciacci per le Allieve, Ilaria Artusi per le Juniores.

Tre vittorie per Virtus Calco con Anna Rigonelli per le Esordienti, Stefano Villa per i Seniores, Dario Rigonelli per gli Amatori B. Due vittorie per la Polisportiva Pagnona con Laura Nardo per le Amatori A e Italo Conti per i Veterani B. Una vittoria per la Polisportiva Bernate con Massimiliano Rigamonti per i Veterani A.

Premi ai primi tre classificati di ogni categoria e alle prime sei società

Appena finita l’ultima gara, l’organizzazione ha effettuato le premiazioni. Ai primi tre pacco regalo fino ai Cadetti, dagli Allieve in avanti una confezione di formaggi. Confezione di formaggi anche alle prime sei società.

Seconda prova a Dubino il 9 febbraio

Seconda prova in programma il 9 febbraio a Dubino (SO), valida anche per la prima prova Regionale. A chiudere la terza e ultima prova il 23 febbraio a Arcore organizzata dalla Polisportiva Bernate, valida anche per la 2^ prova della Gran Combinata.

Il Campionato Regionale Csi di corsa campestre partirà a San Giorgio sul Legnano

Tre prove per il Campionato Regionale Csi di corsa campestre: domenica 12 gennaio si parte da San Giorgio Sul Legnano (MI), il 9 febbraio la seconda prova a Dubino (SO) e la terza e ultima prova il 2 marzo a Castel Goffredo (MN).

Risultati: i migliori 5 di ogni categoria

Cucciole f/m

1^ Greta Gianola (Premana), 2^ Katia Gianola (Premana), 3^ Noemi Bellati (Premana), 4^ Ginevra Pezzoli Virtus Calco), 5^ Andrea Sofia Valsecchi (Virtus Calco).

1° Gabriele Melesi (Team Pasturo), 2° Pablo Morganti (Virtus Calco), 3° Michele Redaelli (Team Pasturo), 4° Riccardo Vitali (Pol Bellano), 5° Teo Gianola (Premana).

Esordienti

1^ Anna Rigonelli (Virtus Calco), 2^ Maria Baruffalldi (Premana), 3^ Matilde Orlandi (Team Pasturo), 4^ Letizia Pomoni (Premana), 5^ Cristina Gianola (Premana).

1° Nicolò Mandelli (Team Pasturo), 2° Simone Bergamini (Team Pasturo), 3° Gabriele Arnoldi (Pol Valvarrone), 4° Paolo Tagliaferri (Premana), 5° Stefano Ghezzi (Virtus Calco).

Ragazze/i

1^ Greta Tagliaferri (Premana), 2^ Chiara Arrigoni (Csc Cortenova), 3^ Matilde Spano (Csc Cortenova), 4^ Maria Chiara Combi (Csc Cortenova), 5^ Diletta Fazzini Premana)

1° Mirco Pellizzaro (Csc Cortenova), 2° Fabrizio Pomoni (Premana), 3° Francesco Bellati (Premana), 4° Filippo Astorino (Pol Oratorio Chiuso-Maggianico), 5° Manuele Codega (Premana).

Cadette/i

1^ Maissara Iwena (Csc Cortenova), 2^ Linda Cattaneo (Pol Bernate), 3^ Nina Gianola (Premana), 4^ Chiara Magni (Csc Cortenova), 5^ Elisa Barbieri (Team Pasturo).

1° Rayan El Azzouzi (Team Pasturo), 2° Nicola Spano (Csc Cortenova), 3° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 4° Riccardo Andor Longoni (Csc Cortenova), 5° Riccardo Galbusera (Virtus Calco).

Allieve/i

1^ Caterina Ciacci (Csc Cortenova), 2^ Serena Mascheri (Csc Cortenova), 3^ Carolina Fazzini (Premana), 4^ Arianna Buzzoni (Csc Cortenova), 5^ Beatrice Spada (Team Pasturo).

1° Francesco Gianola (Premana), 2° Federico Orlandi (Team Pasturo), 3° Lorenzo Trincavelli (Csc Cortenova), 4° Michele Bellati (Premana), 5° Marco Fazzini (Premana).

Juniores

1^ Ilaria Artusi (Csc Cortenova), 2^ Maria Fazzini (Premana), 3^ Elisa Menatti (Us Derviese), 4^ Giulia Gandolfi (Virtus Calco), 5^ Emma De Angelis (Virtus Calco).

1° Paolo Gianola (Premana), 2° Moris Gianola (Premana), 3° Michele Ambrogio Combi (Csc Cortenova), 4° Andrea De Paolis (Oratorio San Gabriele Guanzate), 5° Vittorio Crippa (Virtus Calco).

Seniores

1^ Camilla Valsecchi (Team Pasturo), 2^ Letizia Oltolini (Us Derviese), 3^ Camilla Crippa (Team Pasturo), 4^ Alessia Bergamini (Csc Cortenova), 5^ Alessia Ravasi (Virtus Calco).

1° Stefano Villa (Virtus Calco), 2° Simone Adamoli (Team Pasturo), 3° Giovanni Malugani (Csc Cortenova), 4° Luca Lafranconi (Csc Cortenova), 5° Emanuele Fazzini (Premana).

Amatori A

1^ Laura Nardo (Pol Pagnona), 2^ Angela Locatelli (Premana), 3^ Roberta Pinchetti (Team Pasturo), 4^ Costanza Antonella (Virtus Calco), 5^ Vasilica Nastrut (Csc Cortenova).

1° Matteo Gianola (Premana), 2° Enzo Gianola (Premana), 3° Gianni Codega (Csc Cortenova), 4° Daniele Tagliaferri (Pol Pagnona), 5° Nicolò Ciresa (Team Pasturo).

Amatori B

1^ Debora Benedetti (Team Pasturo), 2^ Maria Gianola (Csc Cortenova), 3^ Silvia Invernizzi (Csc Cortenova), 4^ Elisabetta Arrigoni (Csc Cortenova), 5^ Anna Busi (Pol Pagnona).

1° Dario Rigonelli (Virtus Calco), 2° Tiziano Bertoldini (Team Pasturo), 3° Claudio Tagliaferri (Pol Pagnona), 4° Walter Patriarca (Us Derviese), 5° Carlo Belati (Premana).

Veterane/i A

1^ Antonella Crucifero (Team Pasturo), 2^ Eugenia Casati (Virtus Calco), 3^ Emila Amadini (Team Pasturo), 4^ Elena Maria Angela Corno (Pol Bernate), 5^ Gabriella Artusi (Pol Pagnona).

1° Massimiliano Rigamonti (Pol Bernate), 2° Daniele Donadoni (Team Pasturo), 3° Massimiliano Spano (Csc Cortenova), 4° Felice Brusadelli (Virtus Calco), 5° Oscar Balbiani (Team Pasturo).

Veterane/i B

1^ Giovanna Cavalli (Team Pasturo), 2^ Donatella Rota (Pol Pagnona), 3^ Lopes Donzila Cardoso (Gs Rogeno); 4^ Maria Pia Bonanomi (Virtus Calco), 5^ Maria Grazia Zuliani (Pol Bernate).

1° Italo Conti (Pol Pagnona), 2° Lino Marelli (Gs Rogeno), 3° Andreano Belloni (Pol Bernate), 4° Luigi Brambilla (Pol Bernate), 5° Dario Benatti (Virtus Calco).