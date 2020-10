Allievi. L’Atletica Lecco sfiora il podio ai campionati italiani di marcia

Elisabetta Ippoliti e Amos Vittori ai piedi del podio

Argento nelle Juniores per la lecchese Martina Casiraghi

GROTTAMMARE – Probabilmente, vista la situazione attuale, sarà una delle ultime gare di un 2020 che definire complicato è un eufemismo. Domenica scorsa a Grottammare (AP), nel corso del campionato di società di marcia 3^ prova, in gara gli Assoluti sulla distanza di 20km,gli Juniores in gara sui 15km e gli Allievi sui 10km con in palio anche il titolo nazionale.

Accompagnati dal tecnico Vittorio Zeni (che in passato ha portato l’olimpionica Eleonora Giorgi alla ribalta internazionale e anche a Grottammare può festeggiare il titolo italiano conquistato dalla sua atleta Vittoria Di Dato che corre con i colori della Nuova Atletica Varese) anche due Allievi dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni hanno partecipato alla prova marchigiana riuscendo a sfiorare il podio. Tra le Allieve Elisabetta Ippoliti chiude al 4° posto in 54’00” migliorando di 51” il precedente primato personale ottenuto sempre a Grottammare esattamente un anno fa, Amos Vittori conclude al 5° posto in 50’07” a soli 4” dal suo primato personale dei 10km su strada ottenuto a Lugano la passata stagione.

Gloria anche per la lecchese Martina Casiraghi che difende i colori dell’Atletica Bergamo 1959 Orio Center, 1h17’23 il suo tempo appesantito dai 120” di stop per aver subito tre richiami per marcia irregolare, alla fine arriva comunque il 2° posto alla sua prima uscita sulla distanza.

Soddisfatto Vittorio Zeni tecnico accompagnatore

“E‘ stata una bella trasferta, abbiamo sfiorato il podio sia nelle Allieve che negli Allievi, sono contento perché i miei due atleti giallo blu hanno marciato bene e solo un richiamo per Elisabetta. Nella marcia bisogna curare moltissimo il gesto tecnico perché le ammonizioni sono sempre in agguato e può capitare di essere squalificato anche a pochi metri dal traguardo e a volte anche dopo averlo tagliato. Prima alla terza ammonizione eri fuori, adesso dopo il terzo richiamo vai in pit lane e devi scontare, a secondo della distanza, un tempo di penalità, solo alla successiva infrazione sei fuori definitivamente quindi diventa importantissimo marciare il più corretto possibile per non incorrere in infrazioni. Se ci lasciano gareggiare ancora, ma non è scontato, il 6 dicembre a Ostia ci sarebbe la 4^ prova dei Cds con i campionati italiani Assoluti della 50 e della 20km, in più una 15km per gli Juniores maschi e una 10km per le Juniores femmine, Allievi e Allieve”.