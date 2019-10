Arrampicata. Beatrice Colli conquista il bronzo all’europeo giovanile Speed

Strepitosa Beatrice: bronzo a Voronezh, in Russia

Gran prova di carattere per la giovane atleta della squadra dei Ragni

LECCO – Veniva da giorni difficili a causa di alcuni problemi di salute ma, come al solito, ha stretto i denti portando a casa un risultato fantastico.

Beatrice Colli, gioiellino della squadra di arrampicata sportiva dei Ragni di Lecco, non smette di stupire. Oggi, ancora una volta, ha sfoderato tutta la sua grinta nella palestra di arrampicata di Voronezh, in Russia, dove si sta disputato il Campionato Europeo Giovanile per le specialità Lead e Speed.

L’azzurrina ha fatto segnare il miglior tempo in qualifica e ha vinto nei quarti di finale: “Purtroppo ha commesso un errore in semifinale – hanno raccontato gli allenatori dei Ragni – ma poi si è ripresa subito e ha vinto alla grande la finale per la medaglia di bronzo. Veniva da giorni difficili per alcuni problemi di salute ma è stata, come al solito, fantastica”.

Beatrice Colli non è una che molla e lo ha dimostrato oggi, ancora una volta. Una bella soddisfazione per lei e per tutto il movimento dell’arrampicata sportiva made in Lecco!