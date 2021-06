Arrampicata. Beatrice Colli convocata per la Coppa del Mondo Speed

Un grande passo per la climber lecchese di 16 anni

“Bea si merita questa convocazione, siamo felicissimi per lei”

LECCO – E’ tanta l’emozione nella squadra di arrampicata sportiva dei Ragni di Lecco per una notizia che è arrivata poche ore fa: la giovane Beatrice Colli è stata convocata in maglia azzurra per partecipare alla Coppa del Mondo specialità Speed in programma dall’1 al 3 luglio a Villars (Svizzera).

L’opportunità di misurarsi con i grandi della specialità rappresenta già di per sé un grande traguardo ma Beatrice Colli, 16 anni appena, non è certamente un’atleta che si accontenta: “Siamo tutti molto contenti per lei perché, vista l’età, si tratta sicuramente di un grande passo – ha detto l’allenatore Fabio Palma -. E’ il secondo atleta della squadra dei Ragni a raggiungere questo risultato, prima di lei ci era arrivato l’altro fuoriclasse Stefano Carnati“.

Il 1° luglio, quindi, l’arrampicatrice lecchese potrà mettere le mani su quelle prese che scottano: “E’ chiaro che il ‘difficile’ viene adesso, ma sono convito che Bea si meriti questa convocazione fino in fondo – ha detto Palma -. Io e tutta la squadra siamo al suo fianco per sostenerla, siamo felicissimi per lei, è una grande soddisfazione”.