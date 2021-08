Arrampicata. Beatrice Colli è campionessa del mondo Speed Under 18

La stella della squadra dei Ragni di Lecco strepitosa nella gara iridata in Russia

“Sono onorato di allenare l’atleta più brava e seria che si possa immaginare. Bea è una campionessa totale”

LECCO – “Mi piace andare a far le gare per le emozioni che ti fanno provare, per l’agitazione. Ovviamente vado a far le gare per ottenere il risultato, non vado per divertirmi o partecipare, anche perché altrimenti non farei i mondiali. Se le condizioni me lo permetteranno ho intenzione di vincere i mondiali, mi allenerò per questo…”.

L’aveva detto in tempi non sospetti, lo scorso febbraio, in un’intervista realizzata durante le riprese della serie dedicata alla sua storia di climber e realizzata da EpicTv. L’aveva detto e oggi l’ha fatto: Beatrice Colli è campionessa del mondo Speed Under 18. Un risultato strabiliante per la fortissima atleta della squadra di arrampicata sportiva dei Ragni di Lecco.

Oggi, nel gara Speed dei campionato del mondo che si sta disputando a Voronezh, in Russia, ha sfoderato una prestazione perfetta che le ha consentito di raggiungere per la prima volta nella sua carriera di atleta il tetto del mondo. Grande, grandissima, non ci sono parole per descrivere un risultato frutto di tanti sacrifici. Una passione grande e una forza di volontà incredibile che le hanno consentito di superare tutte le difficoltà (compresa quella di allenarsi in una palestra senza struttura Speed) per prendersi il premio più bello.

Nel 2019 fu ottava, decima nel 2020 (pur con il tempo migliore al mondo), oggi è stata tutta un’altra storia, alle avversarie ha lasciato solamente le briciole: “Sono onorato di allenare l’atleta più brava e seria che si possa immaginare – ha detto a caldo il tecnico Fabio Palma -. In tutto il 2021 ha saltato un solo allenamento (e lei fece i doppi la settimana dopo per recuperare). C’è un team accanto a lei: io e mio figlio Yuri, con il presidente della squadra Luca Passini che ha sostenuto molte nostre proposte, ma Bea è una campionessa totale“.