Arrampicata. Beatrice Colli in corsa per gli Italian Sportrait Awards 2023

La giovane arrampicatrice lecchese al momento è terza nella categoria Giovani Donne

Aperte le votazioni on-line, c’è tempo fino al prossimo 19 febbraio per esprimere la propria preferenza

LECCO – Anche l’arrampicatrice lecchese Beatrice Colli in corsa per gli Italian Sportrait Awards 2023. Un premio, sostenuto da Agos, che da più di dieci anni continua a dar voce a tutti gli appassionati e tifosi di sport per eleggere i migliori atleti italiani, non soltanto in base ai risultati, ma premiando soprattutto chi ha saputo emozionare attraverso le proprie prestazioni sportive e ispirare con i propri comportamenti dentro e fuori dal campo gara.

Il Premio Italian Sportrait Awards è un evento organizzato dalla Confsport Italia Apssd, Associazione di Promozione Sociale e Sportiva attiva dal 1991 che ha per scopo la diffusione dello sport in ogni sua disciplina attraverso attività sportive dilettantistiche e attività culturali, ricreative, del tempo libero, di formazione extrascolastica e del turismo sociale.

Il premio nasce nel 2013, e vuole essere un riconoscimento per incoronare chi ha fatto commuovere, chi ha fatto risuonare l’inno italiano, chi, con le proprie gesta, ha trasmesso un insegnamento o una passione ma anche chi semplicemente ci ha provato con tutta la propria energia, buttandosi anima e corpo verso l’inseguimento di un sogno. Un premio che non pone differenze tra atleti normodotati e diversamente abili, tra olimpici e paraolimpici, perché lo sport è unico, come uniche sono le emozioni che trasmette!

In ogni edizione le nomination vengono definite da una giuria di giornalisti sportivi, personalità del modo dello spettacolo e della cultura e grandi atleti che hanno smesso la loro attività agonistica, e tra tutti i nominati spetterà alla giuria popolare votare (attraverso il sito www.italiansportraitawards.it) il loro atleta preferito e decretare il vincitore del Premio di ogni categoria.

Le votazioni si chiuderanno il prossimo 19 febbraio, perciò, c’è ancora tempo per votare la nostra Beatrice Colli.