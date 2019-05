Ben 16 arrampicatori lecchesi qualificati per i tricolori di Arco di Trento

“Un successo così alto non era preventivabile ma è vero che l’ambiente è superlativo”

LECCO – Si è conclusa a Milano la lunga stagione agonistica regionale che, dopo 6 prove, ha definito i qualificati lombardi ai Campionati Italiani di arrampicata sportiva.

Un successo senza precedenti per la squadra agonistica dei Ragni di Lecco: oltre ai pre-qualificati Beatrice Colli (nazionale) e Tommaso Mattarelli (per i risultati ottenuti nella Coppa Italia Senior Speed nel 2018), una vera e propria folla di atleti parteciperà ai Campionati di Arco di Trento in programma a fine maggio.

“Sedici atleti in totale, una spedizione clamorosa che fa della Asd Ragni di Lecco la società lombarda con più qualificati ai Campionati giovanili italiani” hanno detto con orgoglio i tecnici lecchesi

Domenica 5 maggio, con la seconda delle due prove di Speed, ha visto le vittorie di Anna Aldè fra le Under 18 e Tommaso Mattarelli (su Francesco Mauri, finale in famiglia) fra gli Under 18.

Juri Villa e Vera Missaglia, tra i favoriti negli Under 14, sono scivolati nei quarti di finale e Samuele Bonfanti era impegnato in un raduno della nazionale giovanile. Bellissimo secondo posto nella per Margherita Giudici nella Under 12.

Naturalmente gli occhi erano puntati su chi ancora non era sicuro della qualificazione, ed ecco i 16 che porteranno il nome dei Ragni e della città di Lecco nel più grande evento di arrampicata italiano.

I nomi di tutti i qualificati

Gabriele Scarparo

Alice Marcelli

Giulia Passini (campionessa regionale di Boulder e Corda Under 14)

Vera Missaglia

Juri Villa

Samuele Bonfanti (campione lombardo combinata Under 16)

Valentina Arnoldi

Giulia Rosa

Francesca Giudici

Beatrice Colli

Anna Aldè

Alessia Civicchioni

Simone Scarparo

Tommaso Mattarelli

Francesco Mauri (campione lombardo Speed Under 18)

Marco Meinardi

La soddisfazione degli allenatori

Ora, naturalmente, occhi puntati ai campionati Italiani, dove non pochi di questi nomi hanno delle possibilità di entrare nelle varie finali di categoria delle tre discipline (Corda, Boulder e Speed) per giocarsi i podi.

“Abbiamo molti talenti ma ancora di più una serenità che fa rima con serietà – hanno detto -. Alla luce di questi risultati, per evitare tanti viaggi anche infrasettimanali sulle grandi strutture di Milano, a Lecco ci vorrebbe una struttura grande almeno il doppio sia per gli atleti che per gli utenti e i corsi. Tuttavia abbiamo prese e attrezzature molto moderne e con fantasia e abnegazione possiamo competere ad altissimo livello. Onestamente un successo così alto non era preventivabile ma è vero che l’ambiente è superlativo, tutti fanno fatica divertendosi e senza mai alcuno screzio o mugugno. Da questo gruppo c’è tanto da imparare anche da parte di noi adulti. Passione e serenità a mille”.