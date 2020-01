Arti marziali. Sankukai Belotti, grandi risultati nella prima gara del circuito provinciale Csi

A Calco il Campionato provinciale Csi

Soddisfazione per gli allievi del Maestro Fausto Belotti

LECCO – Domenica 26 gennaio è ufficialmente iniziato il campionato provinciale del Csi per gli allievi del Maestro Fausto Belotti. La gara si è svolta nel palazzetto sportivo di Calco e ha visto la partecipazione di numerosi atleti tra cui quelli dell’Asd Sankukai Belotti di La Valletta Brianza e dell’Asdo Barzanò. I ragazzi, come di consueto, si sono confrontati, divisi per età e per livello di cintura, nell’esecuzione del kata (sia individuale che a coppie) e nel kumite (il combattimento).

E’ stata una domenica piena di soddisfazione per il Maestro Belotti e i suoi collaboratori. La piacevole fatica dell’insegnamento e dell’allenamento, della collaborazione e dell’impegno ha portato i suoi frutti. Ed è stata una mattinata piena di entusiasmo ed emozioni anche per parenti e amici che hanno seguito la competizione tifando dagli spalti.

Ecco i risultati

Primo posto: nel kata Francesco Magnoli (bianco-gialla), Irene Zen (arancio), Gabriele Gargantini (arancio-verde), Lucrezia Sala (blu) e nel kumite per le cinture nere Gioele Locorotondo e Stefano Sironi.

Secondo posto: Miranda Canesi, Alessio Mandelli, Laila Montagnese, Aurora Piazza (gialle) e la coppia Irene Zen e Cogliati Sofia.

Terzo posto: Giada Torella (bianco-gialla), Arnav Singh e Denise Spatola (gialle).

Quarto posto: Nicole Cicogna, Francesco Formichella (gialle), Edoardo Vassena (arancio-verde) e Sofia Cogliati (verde).

Infine hanno partecipato alla gara, senza purtroppo qualificarsi nei primi quattro posti, ma distinguendosi comunque per l’impegno e la dedizione: Sarah El Youbi e Goran Singh (bianco-gialle), Nicholas Agostoni, Gaia Di Lorenzo, Eleonora Maggioni, Lara Mapelli, Melita Montagnese, Manuele Pulvirenti e Amina Rami (gialle) ed Emma Schettini (verde).

E per nominare tutti, ricordiamo che a bordo tatami i ragazzi sono stati sostenuti, consigliati e in qualche momento consolati dagli istruttori Roberto Barbiero, Marco Cattaneo e Laura Ghezzi e dagli allenatori Pietro Cogliati e Tommaso Miolo.