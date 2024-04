Atletica. A Brescia i Campionati Regionali di Corsa, i risultati

Giovanni Artusi (Atletica Lecco) 2° nei 10.000 metri

Molto bene anche Elisa Menatti (Us Derviese) 3° nella 20′ Allieve

BRESCIA – Organizzati dal CS San Rocchino sul campo di atletica “G. Gabric” di Brescia si sono svolti i Campionati Regionali di corsa. Sui 10.000m in pista per Juniores, Promesse, Seniores e Assoluti, per la categoria Allievi in gara la 20’ al femminile e 30’ al maschile. 87 gli atleti in gara al maschile sui 10.000m, 27 al femminile, 14 Allievi per la 30’ e 8 Allieve per la 20’, presenti anche quasi 200 atleti per le altre (150m, 500m e i 2000m).

Grande gare per i 10.000, Federica Del Buono al femminile e Joseph Kimeli Kimutai al maschile

Federica Del Buono (Cs Carabinieri Sez Atletica) vince con 32’40”27, al 2° posto Maria Gorette Subano (Cus Pro Patria Milano) vince il titolo Assoluto Regionale, Joseph Kimeli Kimutai (Asd Dinamo Sport) vince la gara con 28’32”12, al 3° posto Saber Zinoubi (Atl Vallecamonica) vince il titolo Assoluto Regionale con 29’05”7, molto bene il lecchese Giovanni Artusi (Atl Lecco al 2° posto tra per le Colombo Costruzioni) capace sui 10.000m 31’27”16, nuovo miglior primato personale e chiudere Promesse e 7° Assoluto tra i lombardi

Titolo Regionale per la 20’ minuti Allieve e 30’ agli Allievi

Vince il titolo Francesca Ronchi (Atl Bergamo 1959 Oriocenter) con 5.236m, molto bene al 3° posto Elisa Menatti (Us Derviese) con 4.973m.

Nella 30’ a vincere Carlo Berardini (Atletica Gavirate) con 8,891m, ha sfiorato il podio Federico Orlandi (Team Pasturo) con il 4° posto con 8,534m.

Grandissime gare per Francesco Pernici e Elena Irbetti per i 500m, sui 2000 vince il campione italiano di cross corto Sebastiano Parolini

Il finanziere Francesco Pernici vince con un suntuoso tempo sui 500m, 1’01”18 migliorando 58 centesimi il suo primato personale, grandissima gare per il lecchese Lorenzo Forni (Atl Lecco Colombo Costruzioni) capace chiudere in 1’05”16 e chiudere al 2° posto. Al femminile Elena Irbetti (Asd Atletica Spezia Duferco) gran bella gara con 1’12”65, bene la lecchese Ilaria Minatti (Bracco Atletica) vince la 1^ serie e nel riepilogo 5^ con 1h20’43”.

Tre serie per i 2000m maschile, nella terza ed ultima serie il neo Campionato Italiano di cross corto Sebastiano Parolini (Gruppo Alpinistico Vertovese), stravince con 5’07”18 migliorando 6”40 il primato personale.

Tutti gli altri risultati dei lecchesi in gara

500m: 17° Mattia Adamoli 1h08”58 (Atl Valle Brembana).

2000m: 11^ Ilaria Artusi 7’10”95 (Bracco Atletica).

2000m: 10° Manuel Tagliaferri 5’35”73 (Atl Valle Brembana), 24° Tommaso Farina 5’53”04 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 40° Lorenzo Trincavelli 6’12”03 (Atl Lecco Colombo Costruzioni),42° Davide Cappello 6’14”88 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 44° Manith Baruffini 6’25”19 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 45° Christian Guido Acerboni 5’25”21 (Us Derviese).

10000m: 12° Mustafà Belghiti 29’55”74 (Sicilia Running Team), 40° Francesco Bona 32’15”87 (Circolo Minerva).

GALLERIA FOTOGRAFICA