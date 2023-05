Atletica. A Rovellasca il campionato provinciale Ragazzi e Ragazze

In gara lo scorso week-end gli atleti dei comitati Como/Lecco e Varese

ROVELLASCA (CO) – Sabato scorso prima giornata del Campionato provinciale Ragazze/i con ben 239 atleti al via e 10 titoli in palio (60hs, 1000m, marcia 2km, salto in alto femminile e lungo maschile, vortex femminile e peso maschile). In gara sulle stesse prove sempre per i titoli provinciali anche 197 atleti del comitato Varese.

Sei titoli per i nostri lecchesi nella prima giornata: Sofia Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni) nei 1000m in 3’12”88, Anna Riva (Pol Mandello) nei 60hs in 9”78, Linda Galbusera (Gs Virtus Calco) nel salto in alto in 1,43m, Lorenzo Guido (Team Pasturo) nei 1000m in 3’05”78, Riccardo Galbusera (Gs Virtus Calco) nei 60hs in 9”67 e Lorenzo Marinoni (Pol Libertas Cernuschese) nel getto del peso in 19”68m.

Tutti i podi della prima giornata per Como/Lecco

1000: 1^ Sofia Piazza 3’12”88 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Francesca Burgassi 3’13”89 (Lieto Colle), 3^ Martina Ragni 3’14”70 (Atl Alto Lario).

1° Lorenzo Guido 3’05”79 (Team Pasturo), 2° Mattia Basso 3’09”76 (Lieto Colle), 3° Filippo Mandelli 3’14”32 (Team Pasturo).

60hs: 1^ Anna Riva 9”78 (Pol Mandello), 2^ Serena Viganò 9”96 (Team Alto Lambro), 3^ Maddalena Bazzi 10”13 (Us Albatese).

1° Riccardo Galbusera 9”67 (Gs Virtus Calco), 2° Houzayfa Sougne 9”73 (Atl Triangolo lariano), 3° Filippo Panzeri 9”74 (Merate Atl Promoline).

2km marcia: 1^ Viola Marchesi 11’52”12 (Atol Triangolo Lariano), 2^ Sofia Ziruolo 12’05”83 (Cantù Atletica), 3^ Viola Meduri 12’07”22 (Atl Triangolo lariano).

1° Federico Terruzzi 17’47”46 (Us Albatese), 2° Michele Pellizzoni 15’33”36 (Us Albatese).

Salto in alto f: 1^ Linda Galbusera 1,43m (Gs Virtus Calco), 2^ Sera Viganò 1,40m (Team Alto Lambro), 3^ Maddalena Bazzi 1,37m (Us Albatese).

Vortex f: 1^ Giulia Santamaria 43,53m (Team Alto Lambro), 2^ Arianna Mazzetti 36,74m (Up Missaglia), 3^ Margherita Crotta 36,23m (Pol Mandello).

Salto in lungo m: 1° Christian Limonta 4.84m (Atl Triangolo Lariano), 2° Leo Raimondi 4,80m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3° Lucio Arienti 4,55m (Up Missaglia).

Getto del peso m: 1° Lorenzo Marinoni 10,68m (Pol Libertas Cernuschese), 2° Leonardo Telmon 10,01m (Atl Triangolo Lariano), 3° Emanuele Zampieri 9,62m (Ag Comense).

Sei titoli in palio nella seconda giornata

197 atleti in gara nella seconda giornata (60m, salto in alto femminile, getto del peso femminile, salto in alto Ragazzi, vortex maschile), in gara anche le staffette 4x100m senza titolo in palio (gli atleti non possono vincere due titoli).

I titoli: Amalia Maria Jefferey (Up Missaglia) nel lungo con 4,22m, Isacco Rotta (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 1,25m, Viola Sala (Pol Libertas Cernuschese) nel getto del peso con 8,15m.

Tutti i podi della seconda giornata per Como/Lecco

60m: 1^ Anna Colella 8”56 (Sg Comense), 2^ Francesca Dell’Acqua 8”57 (Atl Rovellasca), 3^ Alessandra Ferrario 8”71 (Atl Rovellasca).

1° Christian Limonta 8”09 (Atl Triangolo Lariano), 2° Edoardo Benzoni 8”16 (Atl Rovellasca), 3° Houzayfa Sogne 8”40 (Atl Triangolo Lariano).

Salto in lungo f: 1^ Amalia Maria Jeffrey 4,21m (Up Missaglia), 2^ Eleonora Frantuma 4,06m (Atl Triangolo Lariano), 3^ Chiara Panzeri 3,97m (Atl 87 Oggiono).

Getto del peso f: 1^ Giulia Santamaria 10,15m (Team Alto Lambro), 2^ Viola Sala 8,51m (Pol Lib Cernuschese), 3^ Vanessa Mirante 8,50m (Pol Intercomunale).

Salto in alto m: 1° Riccardo Galbusera 1,65m (Gs Virtus Calco), 2° Isacco Rotta 1,25m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3° Tommaso Zucchi 1,20m (Pol Mandello).

Vortex m: 1° Matteo Montanelli 51,11m (Cantù Atletica), 2° Davide Esposito 50,13m (Team Alto Lambro), 3° Leonardo Telmon 45,32m (Atl Triangolo Lariano).

Staffette 4x100m senza titoli provinciali

4x100m f: 1^ Carolina Bacco, Alice Ugolini, Alessandra Ferrario, Francesca Dell’Acqua 55”34 (Atl Rovellasca), 2^ Alice Ambrosi, Elisa Pagani, Matilde Martignoni, Linda Cuccuru 56”29 (Atl La Fornace Va), 3^ Giulia Bassani, Greta Beatrice, Giulia gattoni, Anna Colella 56”40 (Ag Comense).

4x100m m: 1° Ngoan Gianpaolo Santoru, Luca Lilla, Jacopo Moretti, Nicola Panizza 53”02 (Atl Gavirate), 2° Jacopo Finazzo, Santiago Carollo, Gabriele Rossi, Edoardo Benzoni 55”58 (Atl Rovellasca), 3° Leonardo Iozzi, Nicolò Lagne, Loris Boldi, Davide Mastrobuono 55”60 (Sesto 76 Lisanza).