Atletica. Bene il lecchese Mattia Padovani: 5° nei 5.000 metri in Germania

Gara di mezzofondo in Germania, ben 12 italiani a Karlsruhe

Enrico Vecchi vince i 3000sp, 3° Jacopo De Marchi nei 5000m

KARLSRUHE – Dodici atleti italiani in gara sabato scorso in Germania. Tra loro il lecchese Mattia Padovani (Atl Lecco Colombo Costruzioni) che ha corso i 5000m in 13’47”58, con l’obiettivo di migliorare il primato personale (13’37”22 fatto segnare a Dublino il 2 luglio 2022) ma senza riuscirci.

A vincere è stata la Gran Bretagna con Tom Mortimen in 13’33”05. Bene gli altri italiani: al 3° posto Jacopo De Marchi (Cs Esercito) in 13’45”46, al 4° posto Francesco Guerra (Cs Carabinieri) in 13’45”63, al 5° posto per il nostro giallo blu Mattia Padovani, al 6° Samuel Medolani (Atl Valle Brembana) in 13’50”16, al 79° Salvatore Fabian Sposato (SSC Hanau Rodenbach) in 15’33”21. Il lombardo Enrico Vecchi (Atl Rodengo Saiano) vince per i 3000sp in 8’35”11 e migliora il primato personale di ben 4”.

Gran bella gara nei 1500m, 5° Neves Joao Bussetti con 3’36”79.

Dopo non aver gareggiato per tutto il 2022, Neves Joao Bussetti (Cs Esercito) arriva quasi subito al primato personale (3’36”65 a Nizza 12/06/2021) e sabato scorso si è preso il 4° posto in 3’36”79. Molto bene l’orobico Giovanni Filippo (AS La Fratellanza) 12° in 3’39”18, la gara è stata vinta dal belga Jochem Vermeulen in 3’35”80.

Giulia Aprile al 6° posto nei 1500m

Nei 1500m a vincere è stata la svizzera Jocelin Wind in 4’13”1, Giulia Aprile (Cs Esercito) si prende il 6° posto in 4’16”42, al 36° Mariachiara Celato (Athletic Club Firex Belluno) in 4’32”74 migliorando il primato personale.

Ultime risultati femminili nei 3000sp e nei 5000m

Elisa Palmero (Cs Esercito) conclude all’11° nei 5000m in 15’42”77 migliorando il primato personale di ben 22”, al 21° posto nei 3000sp Laura Della Montà (Assindustria Sport) 21^ in 10’37”22.