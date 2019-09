Atletica. Cadetti, tre argenti ‘lecchesi ‘ ai campionati regionali di Chiari

Ketrin Sironi doppio argento, uno a Riccardo Ciappesoni

I cadetti lecchesi conquistano anche 5 quarti posti

CHIARI – Fine settimana con i campionati regionali Cadetti/e andati in scena a Chiari curati dall’Atletica 1964 Libertas, presenti anche atleti di alcune società lecchesi, con tre medaglie conquistate e 5 quarti posti.

Ketrin Sironi dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni mette al collo due medaglie grazie ai secondi posti ottenuti nel lancio del disco con 32,06m e nel lancio del martello con 37,81m l’altra medaglia la vince Riccardo Ciappesoni della Pol Mandello che nei 300hs ottiene il personale con 40”94.



Ben cinque atleti ai piedi del podio.

Non basta il personale a Mattia Adamoli dell’Us Derviese che sui 1000m corre in 2’41”38 e che gli vale il 4° posto, stesso piazzamento per il compagno di club e allenamenti Daniele Oltolini a sua volta al personale sui 1200sp con 3’31”12, sui 100hs ancora Riccardo Ciappesoni che stavolta sfiora solamente il podio con 14”38 del nuovo personale, Marco Nogara della Pol Bellano con 9”52 quarto in finale degli 80m; nel lancio del giavellotto Alessandro Panizza della Pol Mandello al personale con 37,88m novo personale nel giavellotto così come Laura De Felice della Virtus Calco che ottiene anche lei il 4° posto con 30,90m.



Gli altri risultati nei 10 dei nostri:

Salto in lungo: 6^ Arianna Brivio 4,88m (Up Missaglia).

80hs: 7^ Elisa Agostini 13”38 (Pol Mandello), 8^ Maria Salatini 13”78 (Pol Mandello).

Giavellotto: 7° Gabriel Durante 35,72m (Up Missaglia).

Triplo: Arianna Brivio 10,63m (Up Missaglia).

Disco: 9° Badreddine Tigui 24,39m (Atl Cassago).

80m: 10^ Elena Battista 10”80 (Up Missaglia).