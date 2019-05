Atletica Lecco Colombo Costruzioni alla ricerca dei punti per la finale argento

Silvia Crippa si aggiudica la gara del getto del peso con la misura di 13,11 metri

MARIANO COMENSE – Prima fase dei campionati di società assoluti, obiettivo minimo sono i 14500 punti da ottenere con 18 punteggi e su 18 gare differenti.

Nella prima fase le rappresentanti dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni si fermano a 12495 punti ma con sole 16 gare, bisognerà aspettare dunque il termine della seconda fase in programma a Bergamo l’1 e 2 giugno per sapere se le nostre confermeranno il punteggio per la prossima finale argento in programma a metà giugno a Imola.

Crippa, Dal Magro, Cascio e Casiraghi sul podio

Silvia Crippa si aggiudica la gara del getto del peso con la misura di 13,11m, al terzo posto concludono Ilaria Dal Magro sui 5000m corsi in 17’24”9 suo nuovo primato personale e record sociale Assoluto. Giulia Cascio fa volare il giavellotto a 41,09m che vale la 3^ posizione. Nella 5km di marcia, con i colori dell’Atl Bergamo 1959 Orio Center, Martina Casiraghi va sul podio col 3° posto ottenuto in 24’18”27.

Gli altri risultati delle lecchesi