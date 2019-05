Atletica. Campionati italiani di prove multiple, Marco Leone è terzo

Marco Leone, bronzo ai tricolori Promesse di prove multiple

Luca Barbini settimo con il nuovo primato personale

MANTOVA – Due giorni di gare nel fine settimana appena trascorso dedicati ai campionati italiani Juniores e Promesse di prove multiple.

Mantova sede delle gare e come tutta la Lombardia ha risentito delle bizze meteorologiche che hanno messo in difficoltà gli atleti impegnati nelle varie gare, dieci per i decathlon maschile e sette per l’eptathlon femminile.

Marco Leone dopo la due giorni virgiliana, con 6660 punti va sul gradino più basso del podio a soli 19 punti dalla medaglia d’argento che gli è sfuggita nella prova conclusiva dei 1500m dove conclude con 4’53”15 che valgono 60 punti in meno della prestazione ottenuta da Lorenzo Naidon che lo precede in classifica con 6679 punti.

Per Marco 11”67 sui 100m; 6,53m nel alto in lungo, 11,89m nel getto del peso, 1’78m nel salto in alto, 53”13 sui 400m; 15”56 sui 110hs, 34,24m ne lancio del disco, 4,80m del nuovo primato personale nel salto con l’asta e 49,10m nel lancio del giavellotto.

Luca Barbini conquista 3 primati personali, il 5913 punti del risultato finale che gli vale il 7° posto, il 4,70m nel salto con l’asta e il 10,66m nel getto del peso, gli altri risultati vedono l’11”62 sui 100m, il 6,14m nel salto in lungo, l’1,84m nel salto in alto, il 52”80 sui 400m; il 16”24 sui 110hs, il 29,08m nel lancio del disco e il 35,14m nel lancio del giavellotto.

Sfortunata Alessia Sala che non ottiene nessuna misura nell’alto

Non va oltre il 30° posto Alessia Sala che totalizza 3383 punti appesantiti dallo 0 del salto in alto, per lei primato personale sui 200m con 26”48, 16”87 sui 100hs; 9,22m nel getto del peso, 4,95m nel salto in lungo, 29,44m nel lancio del giavellotto e 2’44”2 sugli 800m.