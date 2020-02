Atletica. Campionati italiani indoor, tre medaglie per gli Allievi lecchesi

Campionati italiani indoor, Allievi in gara ad Ancona

Tre medaglie per i lecchesi, un argento e due bronzi

ANCONA – In un anno in cui i nostri atleti sono obbligati a fare i salti mortali per potersi allenare, vista l’indisponibilità della pista di atletica del Bione smantellata a settembre e ancora inutilizzabile, ad Ancona sono state ben tre le medaglie vinte dai nostri e una è stata sfiorata con un quarto posto.

Laura Renna e Sofia Bonanomi, argento e bronzo sugli 800m

Due le lecchesi in gara sugli 800m che si sono disputati sabato. Laura Renna dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni e Sofia Bonanomi della Merate Atletica Promoline, entrambe nella terza e più accreditata serie, gara nervosa con un primo giro a ritmo sostenuto e un vistoso calo nel secondo. Al terzo giro si inizia a sgomitare per prendere posizione e alla campana scappa Flavia Bianchi dell’Atl Roma Acquacetosa che va a vincere il titolo con 2’13”47, dietro tengono le nostre atlete con Laura che si prende il 2° posto con 2’14”2 e Sofia il 3° con 2’15”06.

Laura Renna, altra medaglia sui 1500m

C’è ancora gloria per la Renna che nella giornata conclusiva, domenica scende di nuovo in pista e questa volta sono i 1500m terra di conquista, le gambe però risentono della fatica precedente, ma comunque alla fine arriva la meritata medaglia di bronzo con 4’47”64.

Non basta il personale a Federica Dozio nel peso, 4° posto.

Gran bel personale per Federica Dozio, l’atleta della Virtus Calco nel getto del peso migliora nettamente il primato personale aggiungendo quasi mezzo metro, 12,99m la misura ottenuta e quarto posto conclusivo.

Gli altri risultati dei lecchesi

Vestono tutti i colori dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni, Elisabetta Ippoliti al 9° posto nella 3km di marcia con 15’32”56, Mattia Tacchini prima ottiene 7”21 sui 60m a cui fa seguire il 7”16 del nuovo personale in semifinale che gli varrà il 14° posto complessivo, in gara anche sui 400m dove però incappa in una squalifica. Francesco Jacopo Seluga in gara sui 400m dove con 54”71 ottiene il 20° posto e il primato personale, Davide Colombo sui 60hs con 8”70 si piazza al 36° posto, doppia fatica per Arianna Bellani prima è 45^ sui 60m corsi in 8”13 e successivamente 47^ sui 60hs corsi in 10”13.