Atletica. Campionato di Società Allievi/e di prove multiple, Virtus Calco sfiora il podio

Vincono Centro Atletica Piombino al maschile e Atletica Vicentina al femminile

Individualmente Matteo Maggioni chiude al terzo posto

VICENZA – Nella finale nazionale di prove multiple di sabato e domenica scorsi 8 società hanno provato a vincere il campionato italiano Allievi/e. In gara anche quattro atleti del Gs Virtus Calco. Molto bene i lecchesi capaci di chiudere al 4° posto con 16020 punti (somma dei tre migliori atleti), a vincere il titolo nazionale sono il Centro Atletica Piombino con 17099 punti.

Dieci specialità per il decathlon: 100m, salto in lungo, getto del peso, salto in alto, 110hs, lancio del disco, salto con l’asta, lancio del giavellotto e i 1500m. Matteo Maggioni conclude al 3° posto con 6045 punti migliorando il primato personale di 126 punti. Al 12° posto Filippo Colombo con 5167 punti migliorando il p.p. di ben 557 punti, 18° posto per Stefano Tagliaferri con 4808 punti e al 27° Mattia Melloni con 4182 punti nuovo p.p. con 359 punti in più.

Tutti i risultati degli atleti della Virtus Calco

Matteo Maggioni: 100m-11”57; salto in lungo 6,46m; getto del peso-11,31m; salto in alto-1,71m; 110hs-15”02; lancio del disco-28,33m; salto con l’asta-3,90m p.p.; lancio del giavellotto-38,28m p.p.: 1500m-5’02”85 p.p.

Filippo Colombo: 100m-12”27; salto in lungo 5,79m; getto del peso-10,79m p.p.; salto in alto-1,62mp.p.; 110hs-17”04 p.p.; lancio del disco-30,31m p.p.; salto con l’asta-3,10m p.p.; lancio del giavellotto-39,77m p.p.; 1500m-5’03”78 p.p.

Stefano Tagliaferri: 100m-12”65; salto in lungo-5,50m; getto del peso-10,56m; salto in alto-1,62m p.p.; 110hs-17”43; lancio del disco-27,13m; salto con l’asta-3,50m: lancio del giavellotto-28,69m; 1500m-5’01”04 p.p.

Mattia Melloni: 100m-12”58; salto in lungo-5,24m; getto del peso-8,99m p.p.; salto in alto-1,53m p.p.; 110hs-17”74 p.p.; lancio del disco-20,93m; salto con l’asta-2,60m p.p.; lancio del giavellotto-21,92m; 1500m-4’52”50.