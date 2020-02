Atletica. Due argenti e un bronzo per i lecchesi impegnati ai regionali

Campionati regionali indoor, impegni su più sedi

Bene i lecchesi in corsa per i titoli regionali Assoluti

BERGAMO – Si inizia a Bergamo nella prima giornata del week end scorso, assegnati i titoli di salto in alto e con l’asta. Sempre sabato, ma a Saronno, in palio i titoli di salto triplo e a Padova quelli di 200m, 800m, 3000m e marcia 5km al maschile e 3km al femminile. Domenica sfida per i titoli dei 60m e 60hs in palio ancora a Bergamo, quello del lungo a Alzano, mentre 400m, 1500m e staffetta 4x200m sono stati messi in palio a Padova.

Miglior risultato di Bergamo è il 4° posto ottenuto con 4,50m di Andrea Monti nel salto con l’asta a 10cm dal suo primato personale ma visto l’infortunio patito dal lecchese lo scorso anno con la rottura del braccio mentre faceva questa disciplina, possiamo dire che il rientro alle gare è stato più che positivo.

A Saronno

Miglior piazzamento per i lecchesi il 5° posto nel salto triplo di Federica Maggi che salta a 11,46m seguita all’8° da Elisa Nobili con 11,18m e al 13° da Elisa Storni con 10,83m.

A Padova

Ci si sposta in Veneto per assegnare i titoli delle distanze che hanno bisogno dell’anello completo da 200m perché se nella ricca Lombardia, abbondano i rettilinei coperti che fungono da palazzetto, nessuna struttura per ora è in grado di ospitare l’anello completo che manca in regione da quando la nevicata del 17 gennaio del 1985 fece crollare il tetto del palazzetto dello sport a Milano. In gara sui 200m che conclude al 14° posto Mattia Tacchini in 23”11. passando ai 3000m 7° posto per Ilaria Dal Magro con 10’36”82.

Nella seconda giornata arriva la prima medaglia e la mette al collo, col 3° posto, Laura Renna sui 1500m correndoli in 4’46”83. Sfiora il podio col 4° posto la lecchese passata da questa stagione a vestire i colori meneghini della Bracco Atletica, Nicole Acerboni già in ottima forma con 4’48”58, con lei è passata anche Ilaria Menatti che ferma il cronometro a 5’03”22 che gli vale la 11^ posizione, 16° posto per Irene Bonanomi della Pol Libertas Cernuschese con 5’20”96. Al maschile esordio per l’Allievo Mattia Adamoli che con la casacca dell’Us Derviese si piazza al 10° posto con 4’29”05.

Ad Alzano Lombardo

Cristian Jacovone conclude al 5° posto con 6,69m la gara del salto in lungo mentre con 4,79m Arianna Brivio chiude 9^.

A Bergamo

Vola Veronica Besana sui 60m dove ottiene il miglior crono con 7”54 ma nella successiva finale pur ripetendo lo stesso tempo chiude con la medaglia d’argento al collo, nei 60hs al 5° posto Eleonora Villa con 9”11 dopo il 9”09 delle serie, al 9° posto Greta Panzeri con 9”41 che migliora il 9”42 delle serie. Jacopo Casartelli conclude all’8° posto i 60m dove corre la finale in 7”06 dopo il 7”05 delle serie. 2° e 4° posto per i giallo blu impegnati sui 60hs al maschile, Diseysson Junior Goho a 8”54 nella prima serie che sarà il miglior tempo della finale ma li con 8”70 si deve accontentare del 4 posto, Alessandro Rota corre in 8”54 nelle serie, in finale si migliora sino a 8”50 che gli vale la medaglia d’argento.