La carica delle scuole per gli studenteschi, quasi 700 per la corsa campestre

Ecco tutti i podi per categoria

CERNUSCO LOMBARDONE – Sono stati ben 680 gli studenti che hanno partecipato al campionato provinciale studentesco, dalla Ragazzi femminile fino alla Juniores maschile, otto gare con i migliori per la vittoria individuale e per le proprie scuole.

Le categorie più numerose: i Ragazzi maschile e femminile sono ben 117 e 108 atleti, tra le Cadette sono 112 e i cadetti per 110, invece si abbassano nelle categorie con Juniores femminile con 40 atleti, 61 al maschile Juniores maschili, 69 degli Allieve e 62 per gli Allievi.

Premiazioni per i tre atleti con medaglia e per la maglietta per il Campionato Provinciale Lecco Studenteschi.

Tutti i podi per ogni categoria.

Ragazze: 1^ Maissara Iwena (Ics Giovanni Bosco Cremeno), 2^ Irene Ratti (Ic Robbiate), 3^ Domitilla Citterio (Ic Don G Ticozzi Lecco 2).

Ragazzi: 1° Mattia Iannace (Ist Comprensivo di Merate), 2° Carlo Bellotti (Ic Falconi Borsellino Lecco 1), 3° Filippo Mandelli (Ic Falcone Borsellino Lecco 1).

Cadette: 1ˆ Aurora Invernizzi (Ics Giovanni Bosco Cremeno), 2^ Sofia Piazza (Ic A Stoppani Lecco 3), 3^ Anna Riva (Ic A. Volta Mandello).

Cadetti: 1° Alessandro Villa (Ic G Carducci Olginate), 2° Ariele Longhi (Ic G Carducci Olginate), 3° Giona Molteni (Ic A. Volta Mandello).

Allieve: 1^ Anna Tentori (Vittoria Bachelet Oggiono), 2^ Denise Mascheri (Istituto Maria Ausiliatrice), 3^ Caterina Ciacci (Istituto Maria Ausiliatrice).

Allievi: 1° Paolo Gianola (Istr sup S Ten Vasc A Badoni), 2° Luca Curioni (Marco Polo Colico), 3° Lorenzo Milesi (Vittoria Bachelet Oggiono).

Juniores: 1^ Michela Gritti (Alessandro Manzoni), 2^ Alice Anghileri (Ist Istr sup Merardo Rosso), 3^ Valentina Acquistapace (G Parini).

Juniores: 1° Mattia Adamoli (Marco Polo Colico), 2° Jonut Puiu (iis Giovanni Bertacchi Lecco), 3° Daniele Gilardoni (Ist Istr Sup S. Ten Vasc A Badoni).