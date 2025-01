Atletica indoor. A Padova Filippo Vedana vince e ritocca il personale nei 60hs

Domenica scorsa, anche a Bergamo, gli Allievi lecchesi hanno dominato nei 60hs

Gemma De Capitani seconda, Elena Invernizzi terza e migliora il personale

PADOVA – Lo scorso week-end, a Padova, in scena una manifestazione indoor open. In gara otto atleti dell’Atletica Lecco Costruzioni Lecco e uno della Merate Atletica Promoline. Parte subito forte nei 60hs Filippo Vedana (Atl Lecco Colombo Costruzioni) che vince e migliora di 2 decimi il primato personale in batteria con 7”96, ancora meglio nella finale con 7”94.

Tutti gli altri risultati dei lecchesi

200m: 33° Filippo Vedana 23”20 (Atl Lecco), 74° Alessandro Stella 23”79 p.p. (Atl Lecco), 123° Luca Teruzzi 24”58 p.p. (Atl Lecco).

800m: 26^ Elisa Tarca 2’23”5 (Atl Lecco).

800m: 18° Federico Meda 1’56”41 (Atl Lecco).

1500m: 26^ Elisa Tarca 4’59”87 p.p. (Atl Lecco), 35^ Anita Raineri 5’06”90 p.p. (Atl Lecco), 51ˆSofia Tarca 5’34”95 p.p. (Atl Lecco).

1500m: 27° Jonut Puiu 4’06”44 (Atl Lecco).

60hs-Allievi: 19° Riccardo Paris 9”0 p.p. (Merate Atl Promoline).

A Bergamo ben 530 atleti nei 60m, 307 maschi e 223 femme, 103 atleti per i 60hs tra Allievi e Assoluti femminile e maschile. Parte subito forte l’atleta della Cus Pro Patria Milano Kelly Ann Maevana Doualla Edimo ancora al primo anno Allieve, in batteria ha corso in 7”31, in finale vince con 7”27 nuovo primato italiano di categoria.

Enorme miglioramento nei 60hs di Elena Invernizzi (Atl Lecco Colombo Costruzioni), in batteria corre in 9”23 ritoccando il primato personale di ben 74 centesimi, ancora meglio nella finale dove chiude al 3° posto in 9”08. Gemma De Capitani (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) in batteria manca di un centesimo il primato personale con 8”83, in finale chiude al 2° posto con 8”88.

Tutti gli altri i risultati dei lecchesi

60m: 23^ Carolina Majer 8”04 / finale 8”05 (Atl Lecco), 24^ Stella Moizzi 8”05 / finale 7”85 (Atl Lecco), 59^ Margherita Majer 8”38 (Atl Lecco), 63^ Elisa Raimondi 8”40 p.p. (Atl Lecco), 63^ Elisa Dozio 8”40 (Atl Lecco), 92^ Virginia Rocca 8”53 (Atl Lecco), 102^ Clelia Brognoli 8”57 p.p. (Virtus Calco), 126^ Costanza Maria Monti 8”72 p.p. (Virtus Calco), 148° Rebecca Colombo 8”83 p.p. (Virtus Calco), 157° Matilde Beretta 8”89 p.p. (Virtus Calco), 179^ Marta Tintori 9”06 p.p. (Merate Atl Promoline), 187^ Marianna Giordano 9”17 (Atl Lecco), 195^ Carolina Renon 9”37 p.p. (Virtus Calco), 200^ Giada Biffi 9”56 (Merate Atl Promoline), 201^ Giulia Gandolfi 9”58 p.p. (Virtus Calco), 203^ Viola Renon 9”63 p.p. (Virtus Calco), 205^ Emma De Angelis 9”68 p.p. (Virtus Calco), 208^ Letizia Tornaghi 10”05 (Merate Atl Promoline).

60m: 18° Simone Tarchini 7”15 / finale 7”02 (Atl Lecco), 21° Alessandro Sala 7”16 p.p. / finale 7”17 (Pol Lib Cernuschese), 46° Thomas Cazzola 7”29 p.p. (Atl Lecco), 68° Francesco Antonio Alfieri 7”36 (Atl Lecco), 97° Gabriele Bezzi (Atl Lecco), 114° Mattia Redaelli 7”53 p.p. (Up Missaglia), 124° Giacomo Maggioni 7”56 (Atl Lecco), 147° Filippo Colombo 7”63 p.p. (Atl Lecco), 147° Gian Filippo Nigro 7”63 (Up Missaglia), 152° Alessandro Canclini 7”64 p.p. (Atl Lecco), 171° Tommaso Panzeri 7”70 p.p. (Gs Virtus Calco), 171° Pietro Scaccabarozzi 7”70 (Up Missaglia), 185° Marco Abis 7”76 p.p. (Atl Lecco), 209° Diego Sangalli 7”88 p.p. (Up Missaglia), 209° Mattia Melloni 7”88 (Atl Lecco), 236° Nicola Ferrari 8”00 p.p. (Atl Lecco), 237° Cesare Fumagalli 8”01 p.p. (Virtus Calco), 237° Riccardo Penati 8”01 p.p. (Up Missaglia), 242° Cristiano Isacco 8”02 p.p. (Atl Lecco), 249° Niccolo Dozio 8”08 (Atl Lecco), 260° Gabriele Fumagalli 8”26 (Virtus Calco), 273° William Idili 8”59 p.p. (Virtus Calco), 277° Giuseppe Piva 8”79 (Pol Bellano).

60hs-Allieve: 6^ Giulia Anderbegani 9”27/ finale 9”13 p.p. (Atl Lecco), 9^ Adelaide Castagna 9”61 / finale 9”47 p.p. (Atl Lecco), 16^ Matilde Beretta 10”16 (Virtus Calco), 21^ Rebecca Colombo 10”97 p.p. (Virtus Calco),

60hs-Allievi: 12° Gabriele Ciappesoni 9”60 p.p. / finale 9”32 p.p. (Atl Lecco).

60hs-Juniores: 9° Filippo Colombo 9”19 p.p. / finale 9”28 (Atl Lecco), 11° Niccolo Dozio 9”97 / finale 10”37 (Atl Lecco), 12° Mattia Melloni 10”13 / finale 10”12 (Atl Lecco), 13° Tommaso Panzeri 10”20 (Virtus Calco), 14° Gabriele Fumagalli 10”63 (Virtus Calco).

60hs: 20^ Camilla Comi 10”09 p.p. (Up Missaglia), 22^ Clelia Brognoli 10”59 (Virtus Calco), 23^ Carolina Renon 11”70 (Virtus Calco), 24^ Giulia Gandolfi 11”84 p.p. (Virtus Calco), 25^ Emma De Angelis 11”88 p.p. (Virtus Calco).

60hs: 11° Giacomo Maggioni 9”08 p.p. (Atl Lecco).

Sabato scorso a Saronno gare di salto in lungo e salto triplo, per i lecchesi pochi atleti in gara: 4 dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni e 2 del Gs Virtus Calco. Domenica, nella seconda giornata, in gara nel salto in lungo tre atleti del’Up Missaglia, due dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni e una del Merate Atl Promoline.

Tutti i risultati dei lecchesi