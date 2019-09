Atletica. La Colombo Costruzioni sul podio alla finale nazionale dei Cds

Atletica Lecco sul podio alla finale nazionale dei campionati di società

Terze le Allieve e ottavi gli Allievi nelle finali di Bergamo

BERGAMO – Due giorni di gare e, alla fine, le gialloblu salgono sul gradino più basso del podio grazie al terzo posto conquistato con 151 punti nella classifica finale che ancora una volta premia la corazzata Atl Stud Rieti Andrea Milardi che non fa sconti grazie ai 193 punti conquistati, al secondo posto l’Atletica Vicentina con 164 punti.

Al maschile sono invece questi ultimi a vincere lo scudetto con 180 punti davanti a Fiamme Gialle G. Simoni argento con 169 e ancora Atl Stud Rieti Andrea Milardi con 162, per i lecchesi l’8° posto con 110 punti.

Prima giornata con sette podi

Clarissa Boleso al miglior crono stagionale sui 400m corsi in 56”71 che gli valgono la vittoria emulata da Andrea Chiara Pozzi con 1,63m nel salto in alto e dalla staffetta 4x100m in chiusura di serata che con Arianna Bellani, Clarissa Boleso, Lisa Galluccio e Alessia Gatti portano il testimone al traguardo in 48”42 miglior tempo complessivo delle due serie.

Due atleti al secondo posto, Alessia Gatti lo fa sui 100m correndoli in 12”46” e Laura Renna sui 1500m con 4’46”54. Concludono sul gradino più basso del podio Daniele Uccheddu nel salto triplo con 14,53m e Clelia Corti il lancio del martello con 50,80m.

Seconda giornata, manca l’acuto ma non i podi

Laura Renna sugli 800m con 2’14”58 e Patrick Olcelli nel peso con 16,38m sul secondo gradino del podio, Valentina Gilardoni con 38,35m nel lancio del giavellotto, Sinka Soueido con 1,88m nel salto in alto e la staffetta conclusiva della 4x400m composta da Lisa Galluccio, Laura Renna, Arianna Bellani e Clarissa Boleso concludono al terzo posto.

Di seguito risultati degli altri lecchesi presenti

100m: 7° Mattia Tacchini 11”54.

200m: 6^ Alessia Gatti 26”11.

200m: 7° Mattia Tacchini 23”9.

400m: 12° Loris Galbiati 59”37.

80m: 12° Ionut Puiu 2’05”35.

1500m: 5° Ionut Puiu.

3000m: 10^ Marta Crippa 11’33”26.

3000m: 5° Giovanni Artusi 9’23”44.

2000sp: 5^ Camilla Valsecchi 7’45”27.

2000sp: 10° Simone Galbani 7’26”4.

100hs: 9^ Valentina Gilardoni 16”05.

110hs: 7° Davide Colombo 15”0.

400hs: 8^ Arianna Bellani 1’12”69.

400hs:11° Davide Colombo 1’00”46.

Asta: 10^ Rebecca Molteni 2,40m.

Lungo: 11^ Emma Pastorelli 4,74m.

Triplo: 7^ Elisa Nobili 11.10m.

Peso: 5^ Andrea Chiara Pozzi 12,58m.

Disco: 11^ Clelia Corti 21,76m.

Disco: 9° Gabriele Casati 28,76m.

Martello: 9° Gabriele Casati 20,61m.

Giavellotto: 6° Luca Devis Pozzi 44,29m.

Marcia 5km: 5^ Elisabetta Ippoliti 27’14”41.

Marcia 5km: 5° Amos Vittori 24’11”27.

4x100m: 8° Davide Colombo, Lorenzo Orlandi, Loris Galbiati, Mattia Tacchini 45”59.

4x400m: 12° Loris Galbiati, Luca Devis Pozzi, Lorenzo Scaglia, Riccardo Invernizzi 3’53”7.

GALLERIA FOTOGRAFICA