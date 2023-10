Atletica. La Lombardia vince il campionato italiano per regioni Cadetti

A Caorle si è svolto anche il Campionato italiano individuale

Gemma De Capitani 3^ negli 80hs, Gabriele Ciappesoni 3° nel salto in alto.

CAORLE (VE) – Sabato e domenica si è gareggiato per il Campionato Italiano Individuale e per Ragioni. Nella classifica per regioni la Lombardia è 2^ nelle Cadette con 292 punti, a vincere il Veneto con 302 punti, al 3° posto il Piemonte con 276 punti. Al maschile la Lombardia vince con 301 punti, al 2° posto la Toscana con 272 punti e al 3° posto dal Veneto con 271 punti.

Nella classifica più ambita, quella “Combinata”, vince la Lombardia con 593 punti, il veneto al 2° posto con 573 punti e al 3° posto il Piemonte con 534 punti, a seguire la Toscana con 5298 punti, Lazio con 524,5 punti, Emilia Romagna con 491,5 punti, Friuli Venezia Giulia con 451 punti, Puglia con 437,5 punti, Marche con 410 punti, Abruzzo con 390,5 punti, Sardegna con 361,5 punti, Sicilia con 354,5 punti, Trentino con 345 punti, Umbria con 342,5 punti, Liguria con 328,5 punti, Campania con 324 punti, Alto Adige con 286,5 punti, Valle d’Aosta con 172 punti, Calabria con 133,5 punti, Basilicata con 119 punti e Molise con 81 punti.

Individualmente 5 titoli per i bianco verdi lombardi, Maevane Doualla Edimo Kelly Ann negli 80m, Daniele Leonardo Inzoli nel salto in lungo, Goiulia Elisa Sironi nel salto triplo e le due staffette 4x100m Andrea Tironi, Matteo Berardo, Giacomo Cappelletti, Daniele Leonardo Inzoli al maschile e Matilde Lui, Alessandra Martina Gelpi, Carola Belli, Maevane Doualla Edimo Kelly Ann al femminile.

Anche 9 medaglie d’argento e 7 medaglie di bronzo, bene anche i due atleti lecchesi capaci di prendere il terzo posto: Gemma De Capitani (Up Missaglia) negli 80hs in 12”03 e Gabriele Ciappesoni (Pol Mandello) nel salto in alto con 1,87m.

In gara Filippo Vedana (Merate Atl Promoline) 8° classificato sulle prove multiple con 3996 punti (100hs – 13”85 p.p., salto in alto – 1,73m, lancio del giavellotto – 30,72m, salto in lungo – 5,87m, lancio del disco – 24,80m p.p. e i 1000m con 2’58”43). Federico Orlandi (Team Pasturo) con 5’54”30 migliora di 6” sui 2000m, 3° nella prima serie e nel riepilogo 21° tempo su 37 atleti, ben 22 atleti hanno abbassato il primato personale.