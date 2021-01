Atletica. Lanci, per Marika Sironi primato personale e doppio record sociale 

Mariano Comense, campionato invernale lanci, fase regionale

Soddisfazioni per i lecchesi. Doppio record per Marika Sironi

MARIANO COMENSE- Weekend di lanci al centro federale di Mariano Comense è partito il campionato italiano invernale lanci con la prima prova regionale. Copertina per l’olimpionico Marco Lingua che sulle pedane della struttura del campo sportivo marianese fa volare il martello alla misura di 74,23m, ma anche per i lecchesi non sono mancate le soddisfazioni e nella stessa specialità al femminile, Marika Sironi progredisce sino a 50,59m ottenendo in un colpo solo due record sociali, quello di categoria Promesse e anche quello Assoluto.

Simone Buzzella, oltre 3 metri sopra il precedente personale

Grandissima spallata per il derviese Simone Buzzella che difende i colori dell’Atl Cento Torri Pavia e che nel lancio del giavellotto passa per la prima volta in carriera la barriera dei 60m e lo fa con margine e lanciando a 61,31m oltre a vincere la gara giovanile, migliora di oltre 3m il precedente primato personale.

Altra vittoria nella stessa specialità ma tra gli Assoluti per il giallo blu, Matteo Masetti che ottiene 58,48m; con Tommaso Mojoli a 50,14m.

Argento nel getto del peso per Patrick Olcelli che vede segnare sul tabellone la misura di 15,92m in linea con i suoi migliori lanci, nel disco 3,60m per Pietro Roncareggi. Tra le Allieve sempre nel peso 10,89m per Katrin Sironi e successivamente per la stessa atleta il 31,95m del lancio del disco, nel giavellotto 34,66m per Giulia Cascio mentre per il Gs Virtus Calco, nel getto del peso Federica Dozio con 11,69m manca per una manciata di cm il primato personale.